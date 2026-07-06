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התרגשות בשכונת רמות | גדולי התורה חגגו כסבים במסיבת החומש של "מוסדי עולם"

במעמד הוד פיארו השבוע גדולי ישראל את שולחן הכבוד במסיבת החומש של תלמוד התורה 'מוסדי עולם' בשכונת רמות בירושלים, כסבים נרגשים • המלמדים העתירו במערת המכפלה, וההורים רקדו עם חומשים בידיהם (חרדים)

מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )

מעמד מרומם ומרגש נערך בשכונת רמות בירושלים: מסיבת החומש של רשת הת"תים "מוסדי עולם", העומדת בנשיאות ראש הישיבה הגאון רבי דוד אברהם. באירוע השתתפו מאות הורים וסבים, ובראשם גדולי תורה בולטים שהגיעו לחגוג כסבים לנכדי כיתת ה'מכינה', העושים את צעדיהם הראשונים בלימוד התורה.

בשולחן הכבוד נראו הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני, הגאון רבי דוד עטיה, הגאון רבי יוסף שלוש, הגאון רבי משה פנירי, הגאון רבי יורם מיימון ורבנים נוספים. גדולי תורה שנבצר מהם להגיע שלחו ברכות חמות לנכדיהם ולכלל התלמידים.

המעמד נערך בהפקה מושקעת ומכובדת, כשהילדים הופיעו בתלבושות חגיגיות על רקע תפאורה מרשימה. רגעי שיא נרשמו בשירת "תפילת הנכנס לבית המדרש", בליווי תיעוד מתפילת המלמדים במערת המכפלה למען הצלחת הילדים, וכן בהקרנת סרטון מרגש שבו שיתף כל תלמיד את שאיפותיו התורניות.

בדבריו עמד נשיא המוסדות, הגר"ד אברהם, על הזכות הגדולה לגדל דור של בני תורה בטהרה ועל פריחתם של מוסדות החינוך בדורנו.

בסיום המעמד קיבל כל תלמיד חומש מהודר מידי ראש הישיבה. מיד לאחר מכן פרצו הנוכחים בריקודים, כאשר ההורים נושאים את ילדיהם על הכתפיים לכבודה של תורה, באווירה של הודיה ותקווה.

מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )
מסיבת חומש במוסדי עולם (צילום: דוד ארזני )

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מסיבת חומשהרב דוד אברהםהרב שלמה ידידיה זעפראניהרב יוסף שלושדוד עטיהמוסדי עולםהרב משה פניריהרב יורם מיימון

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