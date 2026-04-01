אל מול המקדש: בצל המגבלות בכותל המערבי - האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה עלה הבוקר ל'הר הצופים', משם צפה במשך דקות ארוכות במשקפת אל עבר מקום המקדש, ובהמשך נשא תפילה לישועת הכלל והפרט • בסיום התפילה פצח בריקוד נלהב עם קהל החסידים. לאחר מכן בירך 'ברכת האילנות' בחצר סמוכה • צפו בתיעוד (חסידים)
בצילו של זקן הפוסקים בארה"ב: צפו בתיעוד מרהיב מערב החג במעונו של האדמו"ר מסערדאהעלי בבורו פארק • החל מנהירת גדולי הרבנים למכירת החמץ והמכירה לנכרי המיוחס, ועד למעמד שריפת החמץ ואפיית מצות המצווה בצהרי היום בנעימת הלל ודבקות • גלריה (חסידים)
חסד וקדושה: בסיום עבודתו הטמירה של האדמו"ר מסטריקוב במהלך ימי ערב הפסח, ולאחר שחילק באופן אישי מאות מעטפות תמיכה וסיוע לנשברי לב, אלמנות ונזקקים כדי שיוכלו לחוג את החג בהרחבה, יצא האדמו"ר למעמד "שאיבת מים שלנו" בליל אור לארבעה עשר | בבוקרו של ערב החג, ערך האדמו"ר את מעמד שריפת החמץ בסמוך למרכז החסידות בבני ברק, כשהוא מבער את החמץ בחרדת קודש (חסידים)
מנהג אבותיהם בידיהם: בערב חג הפסח, בשעות הבוקר המרוממות בבני ברק, נראו רגעים של קדושה עילאית בשריפת החמץ בחצרות הקודש נאראל וזוטשקא | זקן האדמו"רים מנאראל והאדמו"ר מזוטשקא קיימו את המצווה בחרדת קודש, וכמנהג מסורת הדורות צירפו אל כבשן האש גם את הלולב והערבות מחג הסוכות האחרון | הצלם איתי קצב מגיש תיעוד (חסידים)
אש המצווה במודז'יץ: בערב חג הפסח, זמן קצר לפני סוף זמן אכילת חמץ, יצא האדמו"ר ממודז'יץ ממעונו בלב עיר התורה והחסידות בני ברק למעמד שריפת החמץ | פרחי החסידים הכינו מבעוד מועד פח קטן לשריפת החמץ האישית של האדמו"ר; לאחר שהאדמו"ר השליך לתוכו את פתיתי החמץ שנאספו בבדיקה בלילה הקודם, המתין עד שהחמץ נשרף כליל ואז אמר בכוונה עצומה את נוסח "כל חמירא" לביטול החמץ (חסידים)
חג של התעלות בלב השומרון, תושבי העיר עמנואל זכו השנה לאורח רם מעלה, האדמו"ר ממעז'בוז', שהגיע לשהות בעיר במהלך ימי חג הפסח | כידוע, האדמו"ר נוהג מדי חג ומועד לצאת אל מחוץ למעונו הקבוע ולשהות יחד עם חסידיו בערים ובישובים שונים ברחבי הארץ, מתוך מטרה להפיץ את אור החסידות | במהלך ימי החג ובשבת חול המועד, נהרו המוני החסידים לצד תושבי עמנואל לחסות בצילו | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)
לאור הנר: בליל אור לארבעה עשר בניסן, ערך האדמו"ר מפרמישלאן את מעמד בדיקת חמץ במרכז מוסדותיו בבני ברק | האדמו"ר עבר בחרדת קודש בין ירכתי בית המדרש הגדול, שם בדק בדקדוק רב את ארונות הספרים העמוסים ובבמת קריאת התורה, כשהוא מתעכב בכל פינה ופינה ובודק כל חור וסדק כפשוטו, מתוך כוונה עמוקה לבער את החמץ כהלכתו (חסידים)
סדר יומו של חכם הגאון רבי ניסים בן שמעון בערב החג נפתח בבדיקת חמץ מדוקדקת במעונו באור ליום ארבעה עשר, שם נצפה הרב עובר עם הנר והנוצה על כל פינה בבית מתוך יראת קודש | בבוקר ערב החג הגיע הגר"נ למעמד שריפת החמץ, שם פגש בראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, שהגיע אף הוא לקיים את המנהג ולשרוף את חמצו בסמוך למעונו של הרב | לאחר שהרב וידאו כי האש כילה את החמץ כליל אמר "כל חמירא" בדבקות מיוחדת (חסידים)
לבוש בבגדי שבת הגיע האדמו"ר מאלכסנדר בערב פסח אחר חצות היום למעמד אפיית המצות | האדמו"ר עקב מקרוב אחר ההידורים, פצח באמירת ה'הלל' בדבקות עילאית והאציל מברכת קודשו למשתתפים שזכו לקחת חלק בעבודה | צפו בתיעוד (חסידים)
כמנהג אבותיו הקדושים, הגיע האדמו"ר מנדבורנה בחצות היום של ערב פסח למעמד 'אפיית מצות' | במהלך האפייה זימרו ניגוני דבקות כשהאווירה בחדר האפייה הופכת למעין מעמד של "קרבן פסח" | לאחר שהמצות הוצאו מהתנור הפריש האדמו"ר חלה, והאציל ברכת קודשו לכלל העובדים (חסידים)
ברגעים מרוממים בחצות היום של ערב פסח, אפה הרבי מויז'ניץ את ה"מצה שמורה", כשהוא מפקח מקרוב על ההידורים • במעמד השתתפו רק תורמי המפעל הגדול של 'קמחא דפסחא • א. אייזנבאך מגיש תיעוד מהאווירה המרוממת (חסידים)
עם רדת החשיכה לאחר תפילת מעריב, ערך האדמו"ר מזוטשקא בדיקת החמץ בהיכל בית מדרשו בבני ברק, תוך שהוא עובר בין הפינות ומשבית כל שאור | במהלך הערב הגיע למקום גיסו של האדמו"ר, המשפיע החסידי הנודע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, לצורך מכירת חמצו כנהוג, לאחר שיח צדיקים הרים המשפיע את האבנט הלבן וביצע את מעמד הקנין (חסידים)
בערוב היום שאב האדמו"ר ממכנובקא בעלזא מים שלנו לקראת אפיית מצות מצווה | בהמשך, נכנס האדמו"ר להיכל בית מדרשו בבני ברק, שם, בטרם החל בבדיקת החמץ מינה כמה מפרחי החסידים לשלוחיו לבדיקת בנייני המוסדות. כנהוג, העניק האדמו"ר לכל שליח נר, נוצה וכף עץ | בהמשך בדק האדמו"ר את החמץ בהיכל ביהמ"ד ואף בארון החשמל (חסידים)
אלפים מתושבי בני ברק נהרו אמש בערוב היום של אור לארבעה עשר בניסן, אל בארות המים שבמערב בני ברק, למעמד שאיבת מים שלנו לקראת אפיית מצות המצווה של ערב פסח בצהרי היום | בראש הצועדים נצפו גדולי ישראל, חלקם הגיעו כשהם לבושים בבגדי שבת יחד עם קהל החסידים | בקול רינה ותודה לבורא כל יצור שאבו גדולי ישראל את המים בששון ובשמחה | שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב (חסידים)
