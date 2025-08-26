כיכר השבת
בהרי הקאנטרי

מברכים אלול: כך נראתה השבת המרוממת בצל האדמו"ר מבאבוב 45

לזכייה בל יתואר זכו תלמידי ישיבת באבוב 45, לחסות בצל קודשו של האדמו"ר אשר הגיע לערוך את השבת - מברכים אלול, במחנה הקיץ בסוואן לעיק | במהלך השבת התחממו הבחורים לאורו הזך והבהיר, והאזינו בשקיקה לדברי התורה והמוסר שמסר האדמו"ר | בצאת השבת המרוממת ליוו את האדמו"ר אל מעונו בשירה ובזימרה, ונפרד מעמם לחיים לשמחה ולשלום (חסידים)

האדמו"ר מבאבוב 45 שב"ק מברכים חודש אלול בסוואן לעיק (צילום: אשי וויינגארטן)

הרי הקאנטרי בארצות הברית לבשו אווירה חגיגית בסוף השבוע האחרון, כאשר האדמו"ר מבאבוב 45 הגיע לערוך את השבת במחנה הקיץ של הישיבה הקטנה במחנה הקיץ ב'סוואן לייק'. שהותו של האדמו"ר במקום, בפרשת "ראה" - שבת מברכים חודש אלול, הפיחה רוח חיים וקדושה בקרב כלל התלמידים והצוות.

עם הגעתו של האדמו"ר בערב שבת, התקבל בשירה אדירה בשערי המחנה ע"י כלל בחורי החמד שזכו לעבור מול פני הקודש להתברך בברכת שלום.

את השבת ערך הרבי מתוך שלהבת אש קודש כשהוא מעורר את הבחורים לתשובה מתוך אהבה ויראה בשילוב חסידות פנימית.

בסיום סעודה שלישית והבדלה, ליוו הבחורים את האדמו"ר עד לבית האכסניה, שם יצא אל המרפסת ובירך את הבחורים בכל טוב סלה.

תיעוד מיוחד של הצלם אשי ויינגארטן חושף את הרגעים המרוממים במחנה הקיץ, כשהאדמו"ר נצפה משוחח בלימוד עם הרה"ג ר' אברהם שמואל ענגלענדער, דומ"ץ סאטמר לייקווד וראש חבורת "קניין מסכת" בישיבה.

רגע מרגש נוסף תועד במהלך סדר הלימוד במוצאי שבת: האדמו"ר ישב ולמד בחברותא עם שני בחורים מצטיינים, שזכו בכבוד הגדול בהגרלה מיוחדת. הלימוד המשותף היה מקור לגאווה עבור שני הבחורים, ועורר השראה בקרב שאר התלמידים.

