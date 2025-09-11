כיכר השבת
רוממם וחיזקם

חסידי רבי אלימלך התאחדו במירון כהכנה רוחנית לימי הדין | צפו בתיעוד

קהילת "באר האמונה" ו"באר הפרשה" התכנסו במירון לשבת התאחדות במירון, בראשות מורם ורבם, הגה"צ המשפיע החסידי אלימלך בידרמן, כהכנה רוחנית לקראת ראש השנה וימי הדין | הצלם דוד כהן מגיש תיעוד מרהיב מערב שבת ועד צאתה (חסידים)

הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)

קהילת "באר האמונה" ו"באר הפרשה" מבית שמש התכנסה שתב שעברה לשבת התאחדות מיוחדת במירון, יחד עם מורם ורבם הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן, בצילא דרשב"י, כהכנה לקראת הימים הנוראים.

השבת, שהתקיימה באווירת חודש אלול – "אני לדודי ודודי לי" – התמקדה בהתעוררות הנפש לקראת ימי הדין והרחמים. ברוח "המלך בשדה", השתתפו חברי הקהילה בלימוד ובתפילה, במטרה לנצל את הימים האחרונים שלפני ראש השנה.

לקראת ערב יום הדין, כשהמחשבות נתונות לפתיחת "ספרי חיים וספרי מתים", דבריו של המשפיע החסידי רבי אלימלך הדהדו בהיכל בית המדרש, במהלך כל השבת. דבריו המעוררים, שעסקו בחשיבות העבודה הרוחנית לקראת השנה החדשה, ריגשו את המשתתפים ועוררו בהם חשבון נפש עמוק.

הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שבת במירון (צילום: דוד כהן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

רוממם וחיזקם

|

חתונה היסטורית

|

הכנה רוחנית

|

דור רביעי

|

רִנָּה בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

||
7

רְאֵה אֶת שְׁלוֹם אַחֶיךָ

||
1

ברית קודש

|

במעמד נרגש ונעלה

||
2

קול רינה וישועה

||
1

ברוך הבא

||
8

ברכת השנים

|

אשת חבר כחבר

||
1

רגעי קודש נעלים

|

פתרון יצירתי 

||
25

כיבדו לשבת על כסאו

||
16

לאור מצבו של האדמו"ר

||
4

צפו בתיעוד

||
1
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר