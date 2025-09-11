קהילת "באר האמונה" ו"באר הפרשה" מבית שמש התכנסה שתב שעברה לשבת התאחדות מיוחדת במירון, יחד עם מורם ורבם הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן, בצילא דרשב"י, כהכנה לקראת הימים הנוראים.

השבת, שהתקיימה באווירת חודש אלול – "אני לדודי ודודי לי" – התמקדה בהתעוררות הנפש לקראת ימי הדין והרחמים. ברוח "המלך בשדה", השתתפו חברי הקהילה בלימוד ובתפילה, במטרה לנצל את הימים האחרונים שלפני ראש השנה.

לקראת ערב יום הדין, כשהמחשבות נתונות לפתיחת "ספרי חיים וספרי מתים", דבריו של המשפיע החסידי רבי אלימלך הדהדו בהיכל בית המדרש, במהלך כל השבת. דבריו המעוררים, שעסקו בחשיבות העבודה הרוחנית לקראת השנה החדשה, ריגשו את המשתתפים ועוררו בהם חשבון נפש עמוק.