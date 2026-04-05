כיכר השבת
גלריית ערב פסח

זקן הפוסקים והגוי המיוחס | מראות הוד מערבי פסחים בחצר סערדאהעלי

בצילו של זקן הפוסקים בארה"ב: צפו בתיעוד מרהיב מערב החג במעונו של האדמו"ר מסערדאהעלי בבורו פארק • החל מנהירת גדולי הרבנים למכירת החמץ והמכירה לנכרי המיוחס, ועד למעמד שריפת החמץ ואפיית מצות המצווה בצהרי היום בנעימת הלל ודבקות • גלריה (חסידים)

האדמו"ר מסערדאהעלי במכירת חמץ (צילום: באדיבות המצלם)

צפו בתיעוד ממראות הוד של ערב החג, במחיצתו של זקן הפוסקים החסידיים בארה"ב ומגדולי מורי ההוראה בדורנו, האדמו"ר מסערדאהעלי.

במהלך ימי ערב החג נהרו למעונו של האדמו"ר בבורו פארק המונים לצד שורה של רבנים ואדמו"רים נודעים, כדי למכור את חמצם ושליחות בני קהילתם כדת וכדין, בין הבאים נצפה האדמו"ר מזידטשוב באר שבע, המקפיד למכור את חמץ קהילותיו בבאר שבע ובבורו פארק אצל הפוסק. הגה"צ אב"ד ראדאמסק במכירת חמץ של בני קהילתו. חתן האדמו"ר, הגה"צ אבד"ק אמונת ישראל. הגה"צ רבי דוד דוב אונסדורפר, אב"ד שער אפרים בורו פארק. הגה"צ אב"ד מאגרוב. הגה"צ רבי חיים יהושע וועטענשטיין, דומ"ץ בעלזא. ועוד

לאחר שסיימו כל הרבנים והמוני בית ישראל את המכירה, מכר האדמו"ר מסערדאהעלי את החמץ לנכרי מיוחס, תוך הקפדה על כל דקדוקי ההלכה.

בבוקרו של יום ערב החג, שרף האדמו"ר את החמץ בחצר ביתו נאווה קודש במעמד מצומצם. בצהרי היום, הגיע האדמו"ר למרכז החסידות בבורו פארק לאפיית מצות מצווה.

במעמד האפייה פצח הרבי באמירת ההלל בנעימה ובהתעוררות, תוך כדי שהוא עצמו משתתף בעבודת האפייה לכבוד המצווה לקראת חג הגאולה.

האדמו"ר מסערדאהעלי במכירת חמץ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערדאהעלי בשריפת חמץ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסערדאהעלי באפיית מצות מצווה (צילום: באדיבות המצלם)
