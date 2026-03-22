בישיבת קרעטשניף י-ם באלעד ציינו את סיום מסכת קידושין במעמד רב רושם | הבחורים נבחנו על המסכת אצל הגאון רבי חיים פיינשטיין ורבני העיר אלעד, ששיבחו את בקיאותם | במעמד השתתפו רבני הישיבה והורי התלמידים | בשיא המעמד הופיע נשיא הישיבה, האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, שנשא דברות קודש וחילק תעודות הוקרה למצטיינים | המעמד נחתם בריקודים לכבודה של תורה (חסידים - עולם הישיבות)
לראשונה בתולדות שושלת הקודש לבית רוז'ין סאדיגורה, האדמו"ר מסאדיגורה הגיע למעמד טחינת חיטים לקראת אפיית מצות המצווה של חג הפסח הבעל"ט | המעמד הנשגב התקיים בעיר אלעד, שם טחן האדמו"ר בעצמו את החיטים במשך זמן רב ברוב רגש ובדבקות עילאית | לאחר מכן הורה לנוכחים מתפללי המניין הקבוע לתפילת מנחה להצטרף למלאכת הקודש, כשהוא עוקב מקרוב אחר כל פרט ופרט בהידור ההלכתי המוקפד (חסידים)
במעמד נרגש ורב רושם, ציינו משתתפי שיעורו של מזכיר מועצת גדולי התורה, הרה"ג ר' יעקב ולצר, את סיום חמישה חומשי תורה שנלמדו בעיון מעמיק במשך שלוש שנים • הגה"צ אב"ד קרית ויז'ניץ הופיע ונשא אמרות קודש, כשהוא מציין בדבריו, "לו אבי האדמו"ר היה כאן - היה מטריח את עצמו להשתתף" • צפו בתיעוד (חסידים)
ברוב שרעפי קודש האדמו"ר ממעז'יבוז' הגיע אמש (רביעי) לאפיית מצות מצווה בהידור רב לקראת חג הפסח | האדמו"ר עסק במלאכת המצות בלהבת אש קודש, החל משלב הלישה ועד להכנסתן והוצאתן מהתנור הבוער, כשהוא לבוש בבגדי שבת לתפארת | עם סיום עבודת הקודש, הפריש האדמו"ר חלה כדין וכהלכה | במהלך המעמד, הצטרף לאפייה גם אביו של האדמו"ר, האדמו"ר מראחוב, שנטל חלק במלאכה מתוך חיבה של מצווה ובהתלהבות דקדושה (חסידים)
קהל מכובד ועל צבאם אדמו"רים ורבנים נטלו חלק בשמחת האירוסין לנכד האדמו"ר מטשארנאביל, בן לבנו הרה"צ ר' פנחס ישראל טווערסקי חתן האדמו"ר מקאסאן הילקערסט, עם הכלה בת הרה"ג ר' שלמה צבי גרינברגר רב דביהמ"ד 'אהבת שלום' ויז'ניץ באלעד בן הרה"ג ר' שאול גרינברגר משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ וחתן האדמו"ר מאנטניא (חסידים)
במלאת 21 שנים להסתלקותו של האדמו"ר מקאשוי זצ"ל, ערך בנו וממלא מקומו, האדמו"ר מקאשוי, את השולחן הטהור לרגל ההילולא בהיכל בית מדרשו הגדול בקריית קאשוי שבבדפורד הילס, ארה"ב | במהלך הטיש ערך האדמו"ר סיום הש"ס ונשא דברות קודש במשנתו של בעל ההילולא | למחרת פקד האדמו"ר את הציון הקדוש בבית העלמין שבפאתי הקרייה החסידית, שם העתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט (חסידים)
מתוך רגשי קודש נעלים קבע האדמו"ר מסאטמר מזוזות בפתח המשרדים החדשים של ארגון 'רופא חולים' (RCCS) בקריית יואל שבמונורו | בימים קודם למעמד, קיבל האדמו"ר את ראשי הארגון במעונו והתעניין ארוכות בפעילותם הענפה, ובעת ביקורו במשרדים החדשים סייר במקום, ערך שולחן 'לחיים' ונשא דברי חיזוק בשבח המצווה הנשגבת של עזרה לחולים (חסידים)
ביקור רב רושם ערך אמש האדמו"ר מקרעטשניף י-ם בעיר בית שמש, שם קבע מזוזה בבית חתנו האדמו"ר מאלעסק | בשיחת הקודש בטיש הלחיים עמד הרבי על חשיבות הקמת בית של תורה וחסד, בהמשך סייר בשטח הבנייה של בית המדרש החדש שיוקם עבור החסידים בעיר (חסידים)
במעמד רב רושם ובהתעלות מיוחדת לקראת סיום זמן החורף, התכנסו כלל בחורי חסידות תולדות אהרן לשמוע דברי קודש ושיחת חיזוק מרחיבת דעת מפי האדמו"ר מזוטשקא | הרבי עורר את הלבבות לקראת ימי בין הזמנים של חודש ניסן, והרחיב בחשיבות הזהירות והדקדוק במצוות כיבוד אב ואם בתקופה נעלה זו של השנה, תוך שמירה על המשך עלייה בתורה וביראת שמיים גם מחוץ לכותלי הישיבה (עולם הישיבות - חסידים)
ברוב פאר והדר נחגגה בהיכל הטישים במרכז חסידות סערט ויז'ניץ בחיפה שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, בן לבנו הרה"ג ר' ברוך הגר • לרגל השמחה יצא לאור קובץ חידושי תורה ייחודי בשם 'קדשנו במצוותך' • בסיום השמחה פצח האדמו"ר בריקוד נלהב עם חתן המצוות ובני משפחת המלוכה • צפו בגלריה (חסידים)
לקראת חג הפסח: תיעוד מרהיב מהאדמו"ר מנדבורנה ירושלים כשהוא טוחן את החיטים בטירחא דגופא לאפיית מצות המצווה | האדמו"ר הגיע למעמד חבוש בשטריימל מתוך התעלות דקדושה | מסביב, נעמדו פרחי החסידים והנעימו בשירי רגש וכיסופים מניגוני החג הקרב | צפו בגלריה (חסידים)
במעמד רב רושם בראשות הגה"צ גאב"ד מאקאווא ובהשתתפות גלריית אדמו"רים ורבנים, נקבעו המזוזות בשערי בית המדרש של חסידי מאקאווא באלעד • במעמד שולבה סעודת ההילולא המרכזית למייסד הקהילה הגה"צ רבי יוסף אשר אנשיל לעמבערגער זצ"ל • צפו בתיעוד (חסידים)
במעמד צנוע ומרגש, בראשות האדמו"ר מסאטמר, רכש הנגיד ר' ליפא פרידמן את "זכות שם הבניין" עבור תלמוד התורה החדש של החסידות, והחליט להנציח עליו את שמו של אביו – המשב"ק המפורסם לבית סאטמר, הרב משה פרידמן • צפו בתיעוד מהמעמד בראשות האדמו"ר וברגע המרגש עם הסידור של ה'ויואל משה' (חסידים)
ברוב פאר והדר נחגגה השבוע בחצר הקודש קרעטשניף סיגעט שמחת בר המצווה לנכדו הבכור של האדמו"ר | חתן בר המצווה, בנו של חתנו, הרב יוסף ישראל זעגלבוים, בן האדמו"ר מוויען פלאטבוש |סעודת המצווה שולבה עם סעודת מלווה מלכה בהיכל בית המדרש בבית שמש, שם השתתפו רבני העיר ואישי ציבור שבאו לשמוח עם האדמו"ר בשמחתו הגדולה | צפו בתיעוד (חסידים)
במעון הקודש של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, נערך שמחת ה'שבע ברכות' האחרון לנכדתו, בת לחתנו הרה"צ רבי אפרים אהרן לעמברגר, רב חסידי מאקאווא בירושלים | בשמחה המרוממת השתתפו אדמו"רים ורבנים רמי מעלה, בהם האדמו"רים מויז'ניץ בית שמש, רחמסטריווקא, סקולען, זוועהיל ושומרי אמונים, שאיחלו מזל טוב לאדמו"ר ופצחו בריקוד עם החתן והמחותנים (חסידים)
0 תגובות