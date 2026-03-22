שמחה מצומצמת לבני המשפחה בלבד | מה העניק האדמו"ר מבאבוב לנכדו בבר המצווה?

מתוך רגשי קודש נעלים נחגגה שמחת בר המצווה לנכדו של האדמו"ר מבאבוב, בן לבנו הגדול הרה"צ רבי חיים שלום הלברשטאם, חתן הגה"צ רבי בעריש מייזליש אב"ד סאטמר בורו פארק | השמחה נחגגה במעמד מצומצם בבית אבי חתן המצוות, בהשתתפות הסבים הדגולים | במהלך הסעודה העניק האדמו"ר מבאבוב נכדו דורון דרשה גביע כסף מהודר | למחרת בבוקר לפני תפילת שחרית הניח האדמו"ר את התפילין לנכדו לראשונה, ולאחר התפילה ערך הרבי טיש לפני כל קהל החסידים (חסידים)

בר מצווה לנכד האדמו"ר מבאבוב (צילום: אברומי ברגר )
