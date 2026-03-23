אור הגאולה ביבניאל | מראות תחילת חודש ניסן בצל הגה"צ רבי יצחק לעזער
מברכת האילנות ועד לאש האפייה | תיעוד מרהיב ומלא אורה מחודש המצוות בקהילת ברסלב ביבניאל • הגה"צ רבי יצחק לעזער, מגדולי מנהיגי הקהילה במעמדי הוד של ברכת האילנות, שאיבת מים שלנו ואפיית מצות מתוך חיבה ודבקות עילאית • צפו בגלריה (חסידים)
האדמו"ר מסאסוב הגיע היום לאפיית מצות לקראת חג הפסח, בלוויית פמליה מצומצמת של נכדיו הדרדקים • במהלך האפייה הציג הרבי בפני הנכדים הנרגשים את שלבי הכנת המצה בהידור, ולאחר מכן הפריש חלה כנהוג • צפו בגלריה מהתיעוד השנתי הכובש (חסידים)
מברכת האילנות ועד לאש האפייה | תיעוד מרהיב ומלא אורה מחודש המצוות בקהילת ברסלב ביבניאל • הגה"צ רבי יצחק לעזער, מגדולי מנהיגי הקהילה במעמדי הוד של ברכת האילנות, שאיבת מים שלנו ואפיית מצות מתוך חיבה ודבקות עילאית • צפו בגלריה (חסידים)
בהיכל בית מדרשו בבני ברק ערך אמש האדמו"ר מזוטשקא אמסנא סעודת הודאה להשי"ת לציון יום הצלת זקינו האדמו"ר בעל ה'נחל יצחק' זצ"ל מציפורני הרשעים בשואה האיומה |החסידים התרפקו בשירת הלל והודאה על נפלאות הבורא ועמידתו לימין צדיקיו בשנות הזעם | צפו בתיעוד (חסידים)
שעות של קורת רוח והתעלות נרשמו בצילו של האדמו"ר מפינסק קרלין, עת ערך סעודת ראש חודש ניסן מיוחדת לאברכי החסידות שנישאו בשנה האחרונה | במהלך השולחן נשא האדמו"ר משא הדרכה נדיר על בניית הבית היהודי על אדני התורה והחסידות • בסיום הטיש פצח האדמו"ר במחול נלהב עם כלל האברכים היקרים (חסידים)
התרגשות בנוף הגליל לקראת ימי ההוד עם בואו של הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח לשבת התאחדות בקרית בעלזא בעיר • הביקור המרומם מסמל את תנופת ההתפתחות האדירה של הקהילה החרדית ההופכת למרכז צפוני תוסס • וגם, הלחן הגנוז של המלחין הוותיק הרה"ג יוסף צבי ברייער שנחשף לראשונה לאחר 45 שנה לרגל המאורע (חסידים)
במעמד נשגב של הוקרה וביצור מוסדות באבוב 45 ביוניאן סיטי, הופיע בהדרו האדמו"ר מבאבוב 45, לצד עוד רבנים דגולים ואישי ציבור מכובדים • אורח הכבוד הרה"ג ר' אלעזר מרדכי סופר אב"ד סאטמר לינדן ורב הקהילה הרה"צ רבי חיים ברוך הלברשטאם חתן האדמו"ר, נשאו מדברותיהם בשגב המעמד • בסיום המעמד התגייס קהל החסידים ברוח נדיבה והרים תרומה הגונה ומרשימה למען ביסוס והרחבת מבצרי התורה והחסידות (חסידים)
ברוב התרגשות חגגו תושבי חיפה מעמד הכנסת 'ספר תורה' חדש אל היכל ביהמ"ד 'קהל חסידים' המפורסם בזהירותו המופלגת באיסור דיבור בתפילה, נדבת הרב אברהם אהרן פרנקל מהעיר ביתר • לפני המעמד נהרו רבנים ואדמו"רים לכתוב אותיות אחרונות בספר • האדמו"ר מסערט ויז'ניץ פיאר את המעמד והרעיף ברכות לרוב על התורם והקהל שחגגו את כבודה של תורה (חרדים)
התרגשות בעיר אנטווערפן שבבלגיה, דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי אליקים געציל בערקוביץ, בעל ה'אגלי דבש', הגיע לביקור נדיר ומרומם באנטוורפן • למרות גילו המופלג, הטריח עצמו הדיין הבכיר למצוות ביקור חולים אצל אחיו הנגיד • מסע הקודש שכלל שבת בצל האדמו"ר מפשעווארסק, סיור במקוואות המפוארים וביקורים בהיכלי הישיבות • ביקור שייזכר לדורות (חסידים)
בקול רינה ותודה נחוגה אמש שמחת האירוסין לנכד האדמו"ר מלעלוב, החתן, בן לבנו הרה"צ רבי יואל בידרמן, עב"ג הכלה בת האדמו"ר מאופלע, חתן האדמו"ר ממודז'יץ • טרם השמחה התכנסו המחותנים הרמים למסיבת לחיים פרטית במעונו של סב הכלה האדמו"ר ממודז'יץ, ומשם נכנסו בקול תרועה להיכל בית המדרש, שם חגגו מאות חסידים נרגשים את השמחה הגדולה עד לשעות המאוחרות (חסידים)
לקראת ימי בין הזמנים של חודש ניסן, בישיבה הגדולה של חסידות סאטמר בקווינס הכריזו מלחמה חזיתית על חדרי המחשבים • בכרוזים חריפים שפורסמו בהיכל הישיבה נכתב: "זה מטמא טהורים, אין שום תירוץ לבחור להימצא במקום כזה" • הציבור נקרא לדווח למנהלים על כל בחור שייראה ב'קיאסק' • כל הפרטים על המערכה הרוחנית (חסידים - עולם הישיבות)
ברוב פאר והדר נחגגה בקריית צאנז בנתניה שמחת בר המצווה לנכד הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, רב קריית הבעל שם טוב בפתח תקווה וחתן הרה''ק בעל השפע חיים מצאנז זי''ע • הדוד, האדמו"ר מצאנז, פיאר את שולחן המזרח, נטל ידיו לסעודת המצווה ונשא דברות קודש • חתן בר המצווה פלפל בדרוש ובאגדה, אביו וזקניו נשאו דברים • צפו בתיעוד המלא (חסידים)
מעמד מרומם של כבוד התורה נערך בבורו פארק עם סיום זמן החורף בישיבה קטנה צאנז קלויזנבורג | המעמד, תחת הכותרת "אשריכם תלמידי חכמים", הוקדש לחלוקת פרסי הוקרה לבחורי הישיבה המצטיינים שהשקיעו את מרצם בלימוד התורה לאורך הזמן האחרון | את המעמד פיאר האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, אשר עוקב מקרוב אחר התפתחותם הרוחנית של הבחורים | במהלך הערב עברו המצטיינים לפני האדמו"ר וקיבלו מידיו את הפרסים כאות הערכה על הישגיהם בלימוד | בשיאו של המעמד נשא האדמו"ר דברי חיזוק והדרכה לבחורים לקראת ימי בין הזמנים, תוך שהוא משבח את עמלם ומדגיש את החשיבות של המשך השקידה בתורה בכל עת (עולם הישיבות - חסידים)
מאות חסידים, אברכים ובחורים גדשו את היכל בית המדרש נדבורנה בירושלים לסדר לימוד רצוף של עשר שעות • המעמד המרומם נערך בהתאם לתקנתו של האדמו"ר ה"באר יעקב" מנדבורנה זי"ע ביום "נטילת עשר עטרות" • בשיאו של היום נשא האדמו"ר מביאלה דברי חיזוק והאדמו"ר מנדבורנה ירושלים חילק בקבוקי יין למשתתפים לקראת חג הפסח | צפו בתיעוד (חסידים)
בטיש 'לחיים' שערך ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר, בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים, התייחס בדם ליבו לנפילות הקשות בקהילת גור בערד, וכלשונו 'אצל אחינו' | בדבריו המשיל את האזעקות לרעמים שנועדו 'לפשט עקמומיות שבלב' וקרא לקהל: 'אל תתעסקו בטפל, הקב"ה מדבר איתנו אחרת' | האזינו לדברים המלאים (חסידים)
מתוך רגשי קודש נעלים נחגגה שמחת בר המצווה לנכדו של האדמו"ר מבאבוב, בן לבנו הגדול הרה"צ רבי חיים שלום הלברשטאם, חתן הגה"צ רבי בעריש מייזליש אב"ד סאטמר בורו פארק | השמחה נחגגה במעמד מצומצם בבית אבי חתן המצוות, בהשתתפות הסבים הדגולים | במהלך הסעודה העניק האדמו"ר מבאבוב נכדו דורון דרשה גביע כסף מהודר | למחרת בבוקר לפני תפילת שחרית הניח האדמו"ר את התפילין לנכדו לראשונה, ולאחר התפילה ערך הרבי טיש לפני כל קהל החסידים (חסידים)
בין כתלי מעונו של זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, נערכה אמש מסיבת "לחיים" חגיגית לרגל צאתו לאור עולם של הספר "אודיע אמונתך" – יצירה תורנית מרהיבה המתווה מסילות ונתיבים נפלאים בעבודת ימי הפסח, כפי שנשמעו מפי הגה"צ במהלך עשרות השנים האחרונות | במהלך המעמד נשא דברים נכדו חביבו הרב יוסף דוד שכטר, שביטא את רגשי הלב של אלפי המקושרים שזוכים לחסות בצל הקודש ולשאוב מסילות יושר ודרכי נועם מבאר מים חיים (חסידים)
