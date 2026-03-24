כיכר השבת
וּבְמוֹשַׁב זְקֵנִים יְהַלְלוּהוּ

התרגשות במושב הזקנים: הרבי מסקולען הגיע מהמאפייה לביקור אצל חסידו הישיש

האדמו"ר מסקולען ירושלים הגיע אתמול למעמד אפיית מצות המצווה בנתניה • בתום האפייה, פנה הרבי לביקור מרגש במעונו של זקן החסידים הרה"ח ר' אהרן קליינמן • בחדר הקטן במושב הזקנים בקריית צאנז פצח הרבי בניגוני החצר העתיקים והאציל מברכותיו לחסיד שהיה שרוי בהתרגשות • צפו בתיעוד (חסידים)

האדמו"ר מסקולען ירושלים בביקור אצל הרה"ח ר' אהרן קליינמן (צילום: דוד וייספיש)

האדמו"ר מסקולען ירושלים הגיע אמש למאפיית המצות בקריית צאנז בנתניה, כדי לאפות את המצות לקראת חג הפסח הבעל"ט. האדמו"ר פיקח מקרוב על כל שלבי האפייה בהידור, ובסיום הפריש חלה כנהוג והאציל מברכותיו לכלל העובדים והמסייעים בעבודת הקודש.

לאחר סיום האפייה פנה האדמו"ר לבקר את אחד מזקני וחשובי חסידי סקולען, הרה"ח ר' אהרן קליינמן, השוהה במושב הזקנים שבקריה.

ר' אהרן, מדמויות ההוד של החסידות, התרגש עד דמעות בראותו את רבו מגיע במיוחד לבקרו במעונו. האדמו"ר החל לשורר יחד עם החסיד הישיש מניגוני החג והערגה המפורסמים של חצר הקודש סקולען, ניגונים שהחזיקו את עם ישראל גם בימים קשים.

בסיום הביקור המרגש, האציל האדמו"ר מברכותיו על החסיד הישיש, איחל לו בריאות איתנה ושיזכה לחגוג את חג המצות מתוך שמחה והרחבת הדעת.

האדמו"ר מסקולען ירושלים באפיית מצות (צילום: דוד וייספיש)
האדמו"ר מסקולען ירושלים בביקור אצל הרה"ח ר' אהרן קליינמן (צילום: דוד וייספיש)
הרה"ח ר' אהרן קליינמן (צילום: דוד וייספיש)

עוד בחסידים ואנ"ש

חרף הקשיים

|

הָא לַחְמָא עַנְיָא

|

כמסורת אבותיו הק'

|

וּבְמוֹשַׁב זְקֵנִים יְהַלְלוּהוּ

|

עם כל בני משפחתו

||
2

וְהִגַּדְתָּ לְבִנְךָ בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמֹר

||
4

מברכת האילנות ועד אפיית המצות

||
3

חַסְדֵי ה' כִּי לֹא תָמְנוּ

||
1

שעות של קורת רוח

|

התרגשות בחסידות

||
3

בראשות האדמו"ר

||
3

למרות החולשה

|

בשילוב סיום מסכת

||
1

תופעה בחסידות

||
1

מביתר ועד לחיפה

||
1

תיעוד מסכם

||
2

קול ששון וקול שמחה

||
2

החסידים התבקשו לדווח

||
4

חַיִּים אֲרֻכִים וְשֶׁפַע קֹדֶשׁ

||
3

