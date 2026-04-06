מחזה מרהיב של 'שמחת התורה' נראה השבוע, ביום ראשון (ג' דחול המועד פסח), בהיכל בית המדרש הגדול 'פני מנחם' ברחוב יוסף זיו בירושלים. אלפי לומדים ומבקשי תורה גדשו את ההיכל כדי לשמוע את שיעורו המסורתי של ראש הישיבה, הגאון רבי שאול אלתר.

במרכז השיעור, שנמסר בשפת האידיש בלהט האופייני, הרחיב ראש הישיבה בעניין הסבוך: "מי שמצא חמץ במקום שאין מכניסים בו חמץ - האם עבר למפרע?".

ראש הישיבה העמיק בדברי הר"ן בראש מסכת פסחים, המייסד כי מי שקיים מצוות בדיקה שוב אינו עובר על 'בל יראה', שכן "סמכינן על החזקות". משם המשיך הגר"ש אלתר לבניית מהלך מחודש המבוסס על דברי זקנו, בעל ה'שפת אמת', בעניין "הבודק צריך שיבטל", תוך שהוא משלב בדברים את דברי ה'אבני נזר' ומקים "מערכה מול מערכה" בסוגיה.

בין ההמונים בהיכל ניתן היה להבחין בפסיפס מרהיב של עולם התורה הירושלמי; רבנים רמי מעלה, גאונים ודיינים מכל העדות והחוגים הגיעו להשתתף בשיעור ולפלפל בדברי התורה. במיוחד בלטה השתתפותו של הגאון רבי פנחס פרידמן, ראש הכוללים של חסידות בעלזא, שאף נכנס לאחר השיעור לביקור חג מרומם בחדרו של ראש הישיבה.

בתום השיעור, לאחר תפילת מעריב וספירת העומר בצוותא, עברו ההמונים במשך שעה ארוכה לפני ראש הישיבה בחדרו, כשהם מתברכים בברכת חג כשר ושמח ומקיימים מצוות הקבלת פני רבו ברגל.