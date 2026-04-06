כיכר השבת
פלפול גג על גג

גאוני ירושלים וראש הכוללים של בעלזא | אלפים בשיעורו המסורתי של הגר"ש אלתר

המונים גדשו השבוע את היכל בית המדרש 'פני מנחם' בירושלים לשמוע את השיעור המסורתי של ראש הישיבה הגר"ש אלתר שכלל מהלך מחודש בסוגיית חמץ שנמצא לאחר הבדיקה | בין המשתתפים, גאוני התורה מכל החוגים שהתפלפלו בלהט, והגאון רבי פנחס פרידמן ראש הכוללים של בעלזא | צפו (חסידים)

2תגובות
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח| צילום: צילום: באדיבות המצלם
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: באדיבות המצלם)

מחזה מרהיב של 'שמחת התורה' נראה השבוע, ביום ראשון (ג' דחול המועד פסח), בהיכל בית המדרש הגדול 'פני מנחם' ברחוב יוסף זיו בירושלים. אלפי לומדים ומבקשי תורה גדשו את ההיכל כדי לשמוע את שיעורו המסורתי של ראש הישיבה, הגאון רבי שאול אלתר.

במרכז השיעור, שנמסר בשפת האידיש בלהט האופייני, הרחיב ראש הישיבה בעניין הסבוך: "מי שמצא חמץ במקום שאין מכניסים בו חמץ - האם עבר למפרע?".

ראש הישיבה העמיק בדברי הר"ן בראש מסכת פסחים, המייסד כי מי שקיים מצוות בדיקה שוב אינו עובר על 'בל יראה', שכן "סמכינן על החזקות". משם המשיך הגר"ש אלתר לבניית מהלך מחודש המבוסס על דברי זקנו, בעל ה'שפת אמת', בעניין "הבודק צריך שיבטל", תוך שהוא משלב בדברים את דברי ה'אבני נזר' ומקים "מערכה מול מערכה" בסוגיה.

בין ההמונים בהיכל ניתן היה להבחין בפסיפס מרהיב של עולם התורה הירושלמי; רבנים רמי מעלה, גאונים ודיינים מכל העדות והחוגים הגיעו להשתתף בשיעור ולפלפל בדברי התורה. במיוחד בלטה השתתפותו של הגאון רבי פנחס פרידמן, ראש הכוללים של חסידות בעלזא, שאף נכנס לאחר השיעור לביקור חג מרומם בחדרו של ראש הישיבה.

בתום השיעור, לאחר תפילת מעריב וספירת העומר בצוותא, עברו ההמונים במשך שעה ארוכה לפני ראש הישיבה בחדרו, כשהם מתברכים בברכת חג כשר ושמח ומקיימים מצוות הקבלת פני רבו ברגל.

הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגאון רבי פנחס פרידמן בביקור אצל הגר"ש אלתר - חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)
הגר"ש אלתר בשיעור חוה"מ פסח (צילום: אלחנן קוטלר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (68%)

לא (32%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
איפה האלפים
משה וידסלבסקי
1
יפה לראות ציבור ענק שיושב ומאזין לשיעור תורה מפי רבינו הגדול שליט"א \יאריך ימים על ממלכתו
אמיתי

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר