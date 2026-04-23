כיכר השבת
תיעוד מרהיב במיוחד

מכל רגעי הקודש | הפינות הנסתרות מההילולא קדישא בקרעסטיר נחשפות

רבבות נהרו השבוע להונגריה להילולת הרה"ק רבי ישעיה בן רבי משה זי"ע | אירועי ההילולא החלו מערב שבת ועד יום שלישי, בהובלת משפחת רובין מרבי ישעי'לעס הויז | צפו בתיעוד ענק שמגיש הצלם מאיר אדרי, מהאווירה הקסומה, החל מהפרשת חלה, עירוב חצרות והדלקת הנרות, ועד הכנת המאכלים והתפילות בציון הקדוש, פינות חדשות ונסתרות מחצר הקודש (חסידים)

הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)

חמישה ימים של קדושה, חסד ותפילות: כ-30 אלף איש השתתפו באירועי ההילולא ה-101 של הרה"ק רבי ישעיה בן רבי משה זי"ע בג' באייר בקרעסטיר, הונגריה, שהחלו בערב שבת ונמשכו עד יום שלישי.

בשבת חנכו את בית המדרש המשוחזר שנבנה על היסודות המקוריים, בידי נכדי הצדיק מ'רבי ישעי'לעס הויז' – היו"ר הגאון רבי מנדל רובין, אחיו הרב בעריש רובין, ונציג הארגון בארה"ק ראש כולל סקווירא הגאון רבי דוד גרוס. תפילות וסדרי השבת נערכו בראשות ממשיך השושלת האדמו"ר מקרעסטיר הגה"צ רבי ישעיה רובין, שנשא דברים בליל שבת ובקול נשנק מגעגועים הודה לה' על הזכות להתפלל במקום שהתפללו בו אבותיו, לאחר כל כך הרבה שנים של מאמצים, עמל ובנייה.

השנה מונו אברכים חשובים לנהל ברגישות ובשלווה את זרימת המתפללים בציון, שנמשכה עד שלישי בבוקר, והוכתרה ב"ה בהצלחה מרובה הודות למאמצים של נכדי הצדיק, הרב אלי גרוס ובניו.

בליל ההילולא השתתפו אלפים בסעודה המרכזית באוהל גולדברגר המרכזי. ביום ההילולא, הנגידים ר' יואלי לנדו, ר' אברהם יהודה גולדברגר ור' דוד גפנר סיירו בביהמ"ד ותרמו סכומים נכבדים להשלמת הבנייה.

במקביל להכרעת בית דין על האחריות הבלעדית של משפחת רובין לניהול המקום – הסתיימה ההיערכות בת ששת החודשים שכללה מהפכת תשתיות קבועות של אנרגיה וחשמל, הקמת חניון ענק ושאטלים רציפים, הרחבת מתחמי תפילה ועוד. על הביצוע בשטח עמלו מנהל התפעול ר' יצחק גולדברגר וצוותי טיפ הפקות.

מוקד מרכזי בהילולא היה מערך הכנסת האורחים, ברוח מורשתו של הצדיק, בהובלת הרב אבא גרינבוים, מעסקני קרעסטיר. השנה הושקעו מאמצים חריגים שכללו בקרת צריכה בזמן אמת להשלמה מיידית של חוסרים ושמירה על שפע רציף. כמו כן, לראשונה הופעל גם מערך חלבי רציף לאורך כל הלילה, מהלך שזכה לתגובות נלהבות. הנשים סעדו ב'היכל אברהם שמואל סמט' ע"ש ראש הקהל דאז, שנתרם על ידי הנגיד רבי יחזקאל דוד ברקוביץ'.

במקביל, מערך רפואה וביטחון נרחב בהובלת צוותי 'איחוד הצלה' שהוטסו מישראל, אבטח את ההילולא שהסתיימה ב"ה בהצלחה מרובה וללא אירועים חריגים.

הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)
הילולת הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר (צילום: מאיר אדרי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תיעוד מרהיבהילולת רבי ישעיה מקרעסטירער

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר