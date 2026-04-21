כיכר השבת
לְשֹׂבַע וְלֹא לְרָזוֹן

אל תחמיצו את הגלריה, רבבות בקרעסטיר | תיעוד ענק מהמטוסים ועד לישועות

הונגריה היהודית התעוררה השבוע לתחיה, רכבות אוויריות של אלפי חסידים מכל קצוות תבל נחתו השבוע בדרכם לציונו של "אבי היתומים" בקרעסטיר לרגל ההילולא קדישא  • צפו בתיעוד הענק של שוקי לרר, מהטיסות העמוסות, דרך התפילות המרטיטות ועד לסעודות הענק "לשובע ולא לרזון" (חסידים)

הילולא קדישא בקראסטיר - תשפ"ו
רבבות אלפי ישראל מכל רחבי העולם נהרו בתחילת השבוע האחרון לעיירה קרעסטיר שבהונגריה, כדי להשתטח על ציונו הקדוש של אבי היתומים והחסד, הרה"ק רבי ישעיה בן רבי משה זי"ע, לרגל יומא דהילולא קדישא.

הצלם שוקי לרר, שליווה את המסע מתחילתו, מגיש תיעוד ענק ומקיף שטרם נראה כמותו. המסע מתחיל כבר בנתב"ג, במטוסים מלאים עד אפס מקום בחסידים ואנשי מעשה שעשו דרכם מארץ הקודש, כשהם נושאים תפילה לישועת הכלל והפרט.

וגם תיעודים מרהיבים מהמראות המדהימים של עיירת קרעסטיר שהפכה לאבן שואבת. רבבות בני אדם נצפו כשהם נדחקים בציון הקדוש, שופכים שיח ומתחננים על פרנסה ובריאות. לצדם, נראו אדמו"רים ורבנים שהגיעו להעתיר עבור חסידיהם.

בקרב רבבות העולים לציון נרשמה התפעלות עצומה מהכנסת האורחים המיתולוגית של משפחת רובין, נכדי בעל ההילולא זי"ע, אשר כמדי שנה פתחו את הלב ואת הידיים והמשיכו את מסורת הסבא קדישא בדאגה לכל יהודי. על מלאכת הלוגיסטיקה המורכבת ועל ניהול האירוע כולו הופקדו אנשי 'טיפ הפקות', שהרימו הפקה בקנה מידה בינלאומי, מהסדרת התפילות ועד למערך סעודות הענק.

כמיטב המסורת הקרעסטיראית של "לשובע ולא לרזון", התיעוד לא פוסח על סעודות ההילולא הענקיות. מטבחי הענק שהוקמו במקום סיפקו אוכל משובח ושתייה כיד המלך לרבבות האנשים. האווירה המחשמלת, השירה ברחובות העיירה וההתרגשות השיא, הכל בתיעוד המיוחד שלפניכם.

הילולא קדישא בקראסטיר - תשפ"ו (צילום: שוקי לרר)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

רבי ישעיה קרעסטיריום ההילולא

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר