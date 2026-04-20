הילולת רבי ישעיה'לה בטבריה; קוגל חם וישועות אצל הרבי מראזלא

האדמו"ר מראזלא בהילולת הרה"ק מקרעסטיר (צילום: נחמן סלמה)
האדמו"ר מראזלא שהעתיק בשנה האחרונה את מקום משכנו מביתר לעיר הקודש טבריה, ערך אמש סעודת הילולא בהיכל בית המדרש לעלוב בעיר, לרגל הילולת זקינו הרה"ק רבי ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר זיע"א.
בסעודה השתתפו לצד החסידים, רבנים ואנשי מעשה מעיר הקודש טבריה, ביניהם הגאון רבי הרב יוסף קדיש ברנדסדורפר, רב קהילות החסידים בעיר, והאדמו"ר מליז'ענסק טבריה. במהלך הסעודה נשא האדמו"ר דברות קודש, בהם הרחיב ברום גודלו של זקינו בעל ההילולא, שנודע כפועל ישועות בקרב הארץ.
במהלך הטיש חילק האדמו"ר קוגל חם בשפע רב לקהל החסידים, ולאחר ברכת המזון, עברו החסידים בסך כדי לקבל 'כוס של ברכה' מגביעו האישי של האדמו"ר.
