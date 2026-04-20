כיכר השבת
חודשיים להסתלקותו

איש חמודות; ב'תולדות אהרן' הספידו אמש את הדיין הדגול שנפטר בחודש אדר האחרון 

מאות חסידים ואנשי מעשה התכנסו אמש בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות תולדות אהרן לעצרת מספד וזכרון לזכרו של הדיין הגאון רבי יעקב מנדל יורוביץ זצ"ל • דייני הקהילה וחברי הבד"ץ העלו קווים לדמותו היוקדת • בסיום המעמד נשא האדמו"ר דברות קודש • הצלם שמואל דריי מגיש גלריה (חסידים)

עצרת הספד בתולדות אהרן (צילום: שמואל דריי)

בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות תולדות אהרן, בשכונת 'מאה שערים' בעיר הקודש ירושלים התכנסו אמש מאות חסידים, לעצרת מספד והתעוררות במלאות חודשיים להסתלקותו של אחד ממאורות ההוראה בעיר, הגה"צ רבי יעקב מנחם מענדל יורוביץ זצ"ל, חבר בד"ץ 'העדה החרדית', ומזקני רבני ודייני החסידות.

במהלך עצרת המספד נשאו דברים גדולי הרבנים והדיינים, אשר עמדו על גאונותו המופלגת בשולחן ערוך לצד פשטותו המפורסמת: הגאון רבי אהרן בראנדסדארפער, חבר הבד"ץ ודומ"ץ הקהילה, עמד בדבריו על מסירותו של המנוח לכל פונה ועל היותו דמות מופת של דיין המעורה בין הבריות. הגאון רבי חיים יוסף בלויא, דומ"ץ החסידות ורב שכונת פאג"י, תיאר את הקשר ההדוק של הדיין זצ"ל למסורת הדורות של ירושלים ולקהילת תולדות אהרן. הגאון רבי ברוך יהודה היימליך, דומ"ץ החסידות, העלה זכרונות ממרביץ תורה שהעמיד דורות של תלמידי חכמים ויראי שמיים. הגאון רבי יעקב אליעזר פאפנהיים, ראש כולל בשומרי החומות וגיסו של המנוח, ריגש את הקהל בדברים אישיים על הנהגותיו המופלאות של הדיין בתוך ביתו ובצנעה.

בסיום המעמד הופיע האדמו"ר מתולדות אהרן, שנשא דברים חוצבים לזכר הדיין שהיה מעמודי התווך של החסידות.

האדמו"ר הרחיב בדברים על דמותו הנשגבה, על עמלה של תורה ועל יראת השמיים הצרופה שליוותה את הדיין זצ"ל בכל פסק הלכה שיצא מתחת ידו. האדמו"ר עורר את הקהל להמשיך בדרכו של המנוח.

עצרת הספד בתולדות אהרן (צילום: שמואל דריי)
