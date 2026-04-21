בעיצומם של ימי ספירת העומר, בהם כלל ישראל מעתירים מדי ערב "כדי לקדשנו ולטהרנו", נערך בחצה"ק באבוב מעמד אדיר נגד פגעי הטכנולוגיה עבור מאות בחורי החסידות | את המשא המרכזי נשא האדמו"ר מבאבוב, בדבריו חוצבי הלהבות, עמד על הצורך בשמירת הטהרה והקדושה של בני התשחורת, והזהיר מפני המכשולים הרוחניים המצויים במכשירים הטכנולוגיים | בסיום המעמד זכו הבחורים להתפלל עם הרבי תפילת ערבית ולשמוע ספירת העומר בנוסח המלבב (חסידים)
בקול רינה ותודה והמון חוגג נחגגה שמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים, הכלה בת לחתנו הרב יוחנן טווערסקי, עב"ג החתן נכד האדמו"ר ממכנובקא בעלזא בן לבנו הרה"צ רבי בערל רוקח | לכבוד השמחה הגיע האדמו"ר מירושלים המתגורר בבורו פארק, לביקור בזק בארץ של יום אחד, והשמחה נחגגה בבית מדרשו ברחוב אדוניהו הכהן בירושלים (חסידים)
קהל רב השתתף בתפילות ובשולחנות של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג, ששבת בקרב חסידיו ומעריציו בקריית יואל במונרו לרגל שבת ראש חודש אייר • לאחר השבת עלה האדמו"ר לביקור במעונו של דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי אליקים געציל בערקוביץ • צפו בתיעוד (חסידים)
אחרי שנים של כתיבה תחת סודיות מוחלטת, האדמו"ר מסאטמר יחגוג את שמחת הכנסת ספר התורה האישי שלו בתהלוכת ענק שטרם נראתה כמותה ברחובות וויליאמסבורג • כל הפרטים על הפרויקט הסודי של הרבי שיוצא אל האור (חסידים)
בעיצומה של ההילולא ה-101 להרה"ק רבי ישעי'לה מקרעסטיר זי"ע, המיליארדר האמריקאי יואלי לנדאו, שסבו שימש כמשב"ק של הצדיק, התרגש במבנה המשוחזר והודיע על תרומת עתק • אליו הצטרפו הנגידים גולדברגר וגפנר שרכשו זכויות במבנה ההיסטורי שקם מהחורבות • צפו בתיעוד מהביקור והסיור עם הנכדים (חסידים)
לאחר ימים של חולשה רבה של האדמו"ר מבעלזא, בקו הפנימי בחסידות מעדכנים בשם בנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח על הטבה במצבו • גיסו, האדמו"ר מויז'ניץ ערך תפילת 'מי שברך' לרפואתו, מחותנו גאב"ד מאקווא העתיר בציון רבי מאיר בעל הנס, ואלפים קרעו שערי שמיים בקרעסטיר • הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואת האדמו"ר רבי ישכר דב בן מרים (חסידים)
האדמו"ר מראזלא, שקבע את משכנו בטבריה בשנה האחרונה, ערך אמש סעודת הילולא רבת משתתפים לזכר זקינו הרה"ק רבי ישעיה'לה מקרעסטיר זיע"א • רבני העיר השתתפו, והאדמו"ר חילק 'קוגל חם' ו'כוס של ברכה' • צפו בתיעוד (חסידים)
לאחר תקופת מנוחה ממושכת בנתניה, שווייץ ובמושב אורה, חזר האדמו"ר מויז'ניץ למעונו במרכז קריית ויז'ניץ בבני ברק • אמש נחגגה שמחת אירוסין לנינת האדמו"ר במעונו של זקינו האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' זיע"א • צפו (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק רבי ישעיה'לע מקרעסטיר זי"ע, ערך המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן סעודת הילולא, בהיכל ביהמ"ד 'צמח צדיק' ויז'ניץ באלעד | לפני הסעודה העלה המשפיע נר נשמה משמן זית | בהמשך הרחיב במשנתו של הצדיק שהיה ידוע כמי שכל הווייתו הייתה חסד ונתינה, וזה המורשה שהותיר אחריו לכלל ישראל "לעזור לכל יהודי במאור פנים, בחן ובאהבה, מתוך דאגה כנה לכל צורך גשמי ורוחני של יהודי אחר" (חסידים)
מרהיב: 101 שנים להסתלקותו של הרה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי"ע וטכנולוגיית הבינה המלאכותית מצליחה להסעיר את הרשת ולהחיות את דמותו הנשגבה • מהתיעוד שבו הוא מחלק אוכל לחסידיו ועד למופת המבהיל עם השוטר הגוי • וגם, הסיפור המרטיט על תפוחי האדמה שנרכשו תמורת העולם הבא • מיוחד (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה התכנסו אמש בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות תולדות אהרן לעצרת מספד וזכרון לזכרו של הדיין הגאון רבי יעקב מנדל יורוביץ זצ"ל • דייני הקהילה וחברי הבד"ץ העלו קווים לדמותו היוקדת • בסיום המעמד נשא האדמו"ר דברות קודש • הצלם שמואל דריי מגיש גלריה (חסידים)
דאגה בקרב רבבות חסידי בעלזא נוכח מצבו הרפואי של האדמו"ר. בשעה האחרונה הודיע גבאי בית המדרש הגדול כי הרבי לא יופיע לתפילת ערבית וספירת העומר • בנו, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח קרא לכלל החסידים לעורר רחמי שמיים • בשבת האחרונה התפלל הרבי במניין בביתו • השם לתפילה: רבי ישכר דב בן מרים (חסידים)
האדמו"ר מפינסק קרלין הגיע לביקור מרומם בקרב בני קהילתו ברמת ד' בבית שמש, לרגל סיום עבודות השיפוץ של הרחבת בית המדרש | האדמו"ר עקב מקרוב אחר הבנייה, ובהמשך עבר לפני התיבה לתפילת מעריב וספירת העומר | בשיחה שנשא בפני עשרות החסידים בלחיים טיש, עורר האדמו"ר על הצורך בהתוועדויות ודיבוק חברים, ושיבח את האחדות המאפיינת את הקהילה המונה כ-100 בתי אב (חסידים)
שבת היסטורית ומרוממת בקרעסטיר, עם פתיחתו המחודשת של בית המדרש המקורי, לרגל יום ההילולא של הרה"ק רבי ישעיה בן רבי משה זצ"ל | 'כיכר השבת' עם הפרטים מאחורי הקלעים – משריפת בית מדרשו של הצדיק, דרך חילול המקום ע"י הרשויות ורוכשים פרטיים, ועד מלאכת השחזור והבנייה (חסידים)
מעין עולם הבא בעיר האבות: רגעים של התעלות נרשמו בתוככי המערה כאשר האדמו"ר מזוועהיל ערך את השולחן לרגל ר"ח אייר, כשהוא מעורר את האברכים לשאוב כוחות ממורשת הדורות ולהתחזק בקדושת השבת מקור הברכה | צפו בגלריה (חסידים)
אלפי חסידים ואנשי מעשה נהרו במהלך השבת האחרונה לחסות בצילו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, שהגיע לביקור חיזוק בזק בארה"ב | התפילות ועריכת השולחנות התקיימו באולם 'עטרת חיה', שהיה צר מלהכיל את קהל האלפים שהגיע להתבשם מאורו | תיעוד מסכם מרגעי ההוד של תפילת ראש חודש בערב שבת קודש, ומסעודה שלישית והבדלה עם צאת השבת (חסידים)
קהל רב של חסידים, ובראשם אדמו"רים ורבנים, השתתפו בסוף השבוע האחרון בסעודת ההילולא המרכזית לרגל הילולת הרה"ק רבי משה מקוברין זי"ע | את הסעודה ערך נכדו, הרה"ג ר' שלמה זלצמן, אב"ד קוברין ורב המושב נווה ירק | במהלך הסעודה נשאו דברים: האדמו"ר מזוויעהיל, הגאון ר' יצחק דוד אלתר, הגאון ר' ישראל זושא הורביץ והרה"ג יהודה דייטש | את המשא המרכזי נשא הרב זלצמן, שעמד על תולדותיו ומשנתו של זקנו הגדול | בסיום מסכת כובד הרה"ג ר' יחיאל מאיר זלצמן, ובברכת המזון כובד הרה"ג ר' פנחס זלצמן, רבה של מולדובה (חסידים)
מתוך רגשי קודש נעלים ובהשתתפות רוב רבני העיר החסידים, נערך מעמד יציקת הבורות למקווה הטהרה של חסידי קוזמיר ברמת בית שמש ה' | בין הרבנים שהשתתפו נצפו האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, וחבר בד"ץ העדה החרדית, הגאון רבי יהושע רוזנברג רב קהילת הרמ"א (חסידים)
