צפו בגלריה לְקַדְּשֵׁנוּ וּלְטַהֲרֵנוּ | כינוס הענק של בחורי באבוב נגד פגעי הטכנולוגיה בעיצומם של ימי ספירת העומר, בהם כלל ישראל מעתירים מדי ערב "כדי לקדשנו ולטהרנו", נערך בחצה"ק באבוב מעמד אדיר נגד פגעי הטכנולוגיה עבור מאות בחורי החסידות | את המשא המרכזי נשא האדמו"ר מבאבוב, בדבריו חוצבי הלהבות, עמד על הצורך בשמירת הטהרה והקדושה של בני התשחורת, והזהיר מפני המכשולים הרוחניים המצויים במכשירים הטכנולוגיים | בסיום המעמד זכו הבחורים להתפלל עם הרבי תפילת ערבית ולשמוע ספירת העומר בנוסח המלבב (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 17:22