קשה היה למצוא עין שנותרה יבשה השבוע בעיירה גור, בעת שנחשפו לראשונה הדירות ההיסטוריות ששימשו כלב הפועם של יהדות פולין לפני המלחמה. במעמד מצומצם ומיוחד, בהשתתפות הרה"צ רבי נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, בני משפחות התורמים, ותחת פיקודו והנחייתו של הרה"ח ר' יונתן בורנשטיין מנהל איחוד מוסדות גור, הוחזרה העטרה ליושנה.

המבנה המדובר הינו יחיד מסוגו בעולם, שכן בו שהו כל אדמו"רי גור לדורותיהם. זהו המקום בו עוצבה דמותה של החסידות, ובו התקבלו רבבות חסידים לעצה ולברכה ב"קולייקע" המפורסמת.

גאולת המבנה מידי זרים לא הייתה עניין של מה בכך. מאז ימי המלחמה התגוררו במקום תושבים מקומיים, וסבך משפטי ובירוקרטי מנע את החזרת הנכס. מי שהוביל את המבצע בנחישות ובשקט מאחורי הקלעים הוא מנכ"ל איחוד מוסדות גור, הרב יונתן בורנשטיין, שפעל במשך 15 שנה להשלמת המשימה.

כאשר נוצרה פריצת דרך לרכישת המבנה, נדרש סכום עתק של מיליוני דולרים. כאן נכנסו לתמונה נדיבי הלב, הנגיד ר' שלמה ורדיגר ומשפחתו יחד עם משפחת פישאהף. עבור שתי המשפחות מדובר בסגירת מעגל היסטורית, שכן אבותיהם – הרה"ח ר' נחמיה ורדיגר ז"ל והרה"ח ר' בנציון פישאהף ז"ל – זכו להתפלל בבניין זה עוד בטרם החורבן, וזכרו היטב את אשר חווה וראו בו.

השבוע ביום ג' באייר, נפל דבר. התרגשות כזו לא נראתה בגור מאז חורבנה. במעמד הרה"צ ר' נחמיה אלתר, ובהשתתפות המשפחות הנדיבות שבאו במיוחד מארה"ב, פתח מנכ"ל איחוד מוסדות גור ר' יונתן בורנשטיין את המעמד כאשר קולו נשנק מבכי, וסיכם חמש עשרה שנות מאמצים חובקי עולם, עליות ומורדות, ייאוש ותקוה, ברכת צדיקים ואמונה אשר הובילו ליום הגדול הזה בפתיחת שערי המקום הקדוש וההיסטורי.

ר' יונתן מזמין את משפחות התורמים לגלות מצבות אבן מרשימות אשר הוצבו בחזית המבנה המרשים והמחודש. ר' שלמה ורדיגר ובניו וחתניו ניגשים יחד ומגלים את המצבה, לקול שירת 'יזכור אהבתם' ומיד אחר כך ניגשים בני משפחת פישאהף לגלות את המצבה המקבילה. החזן ר' ישראל אדלר פותח בתפילת קל מלא רחמים נרגשת לזכר רבבות מתפללי בית המדרש ובתוכם הרה"ח ר' נחמיה ורדיגר ז"ל והרה"ח ר' יחיאל בנציון פישאהף ז"ל.

רגע מרגש במיוחד היה הכניסה לבנין הדירות, הרה"צ ר' נחמיה קבע מזוזה בשערי הבנין שהינו כעת בבעלות יהודית של ממשיכי מורשת גור, ומיד לאחריו כובדו נציגי המשפחות בקביעת המזוזות הפנימיות, סיור מרגש מאוד שהונחה על ידי הגה"ח רבי משה חיים דנדרוביץ, וכלל חתימה על מגילת יסוד מרשימה השמורה למייסדי הבית.

ברגע של הפתעה, במקום בו כתב ה'שפת אמת' זיע"א את ספריו הנודעים, נחשף כותל הנושא את המילים שפת אמת תיכון לעד, ולידו ניצב ספר תורה שהוכן על ידי הנהלת איחוד מוסדות גור, והנדיבים והמשתתפים הנכבדים הוזמנו להשלמת כתיבת אותיות בספר אשר הוכנס במקום לבית המדרש לדורות. המקהלה פצחה בשירת 'תורה הקדושה התחנני בבקשה' ו'יזכרם אלוקינו לטובה', ועד מהרה יצאה תהלוכה נרגשת לעבר ההיכל המחודש והשמור, מהבודדים שנשתמרו בצורתם המקורית אחר החורבן.

במהלך הסעודה הוקרן נאומו ההיסטורי של ר' בנציון פישאהף ז"ל בין כותלי בית המדרש לפני כחמש עשרה שנה, אז פנה הוא לידידו יבלחט"א ר' שלמה ורדיגר אשר הגיע לכאן עם בניו, כאשר הדברים מקבלים עתה משמעות מצמררת והיסטורית כאשר שתי המשפחות יזמו וקיימו את גאולת המקום בפאר ובשלימות. לקראת המעמד גם נחנך במקום מקווה טהרה, והבתים הוכשרו לאירוח חסידים אשר יבקשו לבקר ולשבות בצל הכתלים הקדושים הספוגים עדיין באוירת פולין הקדומה, והיורה הרותחת אשר נבעה מגור והאירה על כלל יהדות אירופה וארה"ק.

הפתעה מרגשת היתה כאשר במהלך דבריו של הרה"צ ר' נחמיה, הוא הוציא שני בקבוקי יין יקרים אשר נשלחו על ידי האדמו"ר מגור לאות הוקרה לשתי משפחות הנדיבים הנכבדים. מחווה השמורה בגור למקרים נדירים ביותר. דברים נרגשים נשמעו מפי הנגיד ר' שלמה ורדיגר, שגולל חלקים מגאולת בית המדרש לפני שנים רבות, וסיים התקווה שבקרוב יבוא לבקר במקום האדמו"ר מגור, אחריו נשא דברים נרגשים ר' דב פישאהף בשם כל המשפחה.

מלבד גאולת הדירות, המקום הוכשר לאירוח חסידים המבקשים לבקר בעיירה ולשהות בצילם של הכתלים הקדושים. במקום הוקם גם מקווה טהרה ובית המדרש העתיק שופץ ונשמר בצורתו המקורית.

הבשורה על פתיחת השערים הכתה גלים בקרב אלפי חסידי גור בארץ ובעולם, המייחלים כעת לפסוע שוב במשעולי העיירה, לחוש את האווירה שספוגה בין הקירות האדומים ולדבוק במורשת המפוארת שהוחזרה לבעליה.