מטשעבין ועד לונדון; גאב"ד זוועהיל השיא את בתו, המונים השתתפו בשמחתו
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל ונכדת הגרח"צ שפירא ראב"ד בעלזא, עם החתן הרב אברהם דוד באב"ד ממצוייני ישיבת טשעבין, נכד הגר"י באב"ד והאדמו"ר מנדבורנה לונדון, בן הגרי"מ באב"ד אב"ד קנין תורה (חרדים)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל ונכדת הגרח"צ שפירא ראב"ד בעלזא, עם החתן הרב אברהם דוד באב"ד ממצוייני ישיבת טשעבין, נכד הגר"י באב"ד והאדמו"ר מנדבורנה לונדון, בן הגרי"מ באב"ד אב"ד קנין תורה (חרדים)
מאות חסידי ויז'ניץ מונסי שהו במהלך השבת האחרונה בעיר התורה לייקווד, בצל האדמו"ר שהגיע לעיר לערוך את השבת ביד רמה | בעקבות פטירת הרבנית מרחמסטריווקא ע"ה, מסר בנה, האדמו"ר מלייקווד את בית מדרשו לבן דודו מויז'ניץ מונסי כדי שיערוך שם את סדרי השבת |הרבי ממונסי חשף בסעודה שלישית את שיחת הטלפון המפתיעה, ואף אימץ בשבת את נוסח התפילה ומנהגי החצר המארחת (חסידים)
שבת של התרוממות במושב 'באר יעקב': האדמו"ר מויז'ניץ שבת יחד עם זקני החסידים בני ה-60 ומעלה שהגיעו מכל רחבי תבל | המפגש הייחודי, העובדות ההיסטוריות שנחשפו בשיח החסידים והאווירה המיוחדת שהחזירה את המשתתפים לימי הדורות הקודמים | צפו בתיעודים מערב ומוצאי שבת (חסידים)
בימי שמחתו, עם שמחת נישואי בתו הבכורה למזל טוב, זכה הנגיד ר' ליפא פרידמן להכניס ספר תורה מהודר בתלמוד תורה של החסידות בבורו פארק | ר' ליפא, איש השלום הנודע, חתום על השגת השלום ההיסטורי בסאטמר ע"י חלוקת ירושת האדמו"ר ה'ברך משה' זי"ע לכל יורשיו | בהמשך ערכו הנהלת המוסדות מסיבת שבע ברכות מפוארת לכבודו | צפו בתיעודים מהמעמדים המרוממים (חסידים)
רושם עז הותיר אחריו האדמו"ר מסערדאהעלי, זקן הפוסקים החסידיים בארה"ב, לאחר שסיים את מסע הקודש המרומם בארץ הקודש • במהלך הימים ניצל הרבי את הזמן לתפילות והשתטחות במקומות הקדושים בירושלים ובגליל • צפו בתיעודים נעלים (חסידים)
עם פתיחת גשר הרב לנדא, המקשר בין דרך אם המושבות לרחוב הלח"י בבני ברק, חגגו חסידי גור בשכונת מתחם הסופרים את מעמד חנוכת הבית לבית החסידים החדש של הקהילה | בקביעת המזוזה כובד האדמו"ר החסידי הראשון שמתגורר בשכונה, האדמו"ר ממיאלען (חסידים)
בחצה"ק מודז'יץ ציינו בליל שישי האחרון את ההילולא קדישא של האדמו"ר ה'נחלת דן' ממודז'יץ זצ"ל, בראשות בנו ממלא מקומו האדמו"ר ממודז'יץ | בטיש שולב גם שמחת השבע ברכות לרגל נישואי נכד האדמו"ר, בן לחתנו האדמו"ר מאופלע, עם הכלה, נכדת האדמו"רים משאץ ובישטנא | בשמחה השתתף האדמו"ר מאלכסנדר, גיסו של האדמו"ר ממודז'יץ (חסידים)
בשמחה רבה נחוגה שמחת האירוסין של נכדת האדמו"ר מזוועהיל זצ"ל, בת בכורה לבנו הרב יעקב לייב גולדמן, חתנו של האדמו"ר מביאלה רמת אהרן, עב"ג החתן בן הרב מרדכי שלמה שטרן, בן הגה"צ רבי דב שטרן, אב"ד סקולען בני ברק, וחתנו של האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ | בשמחה השתתפו בין השאר, גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים אשר הגיעו לאחל ברכת מזל טוב למחותנים הרמים משני הצדדים (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מפינסק קרלין, החתן יצחק מנשה, מבחירי חבורת הבחורים בחסידות, בן בנו הרה"צ רבי ברוך רוזנפלד, חתן הגה"צ רבי יהודה יחיאל שיינפלד מטאלטשאווא, עב"ג בת הרה"ח רבי משה פרידמן | השמחה המרוממת התקיימה בביתר עילית (חסידים)
אלפי חסידים שהו השבת בחצר הקודש ויז'ניץ לרגל שבת שבע ברכות לנכדת האדמו"ר | במוצאי שבת נערך בחסידות כינוס חירום למאות בחורים מחויבי גיוס, שקיבלו חיזוק רוחני לצד הנחיות ותדרוך משפטי מעשי לקראת אפשרות של מעצר על ידי עורך הדין הבכיר מנחם שטאובר | צפו בתיעודים (חסידים)
את היוזמה של 'ספר התורה של ילדי ישראל' הגה בשעתו הרבי מליובאוויטש, במטרה לאחד את כלל ילדי ישראל סביב התורה הקדושה. אלפי שלוחי חב"ד בעולם עמלים מסביב לשנה לרשום כמה שיותר ילדים לספר | הספר, התשיעי במספר, יוכנס בכותל המערבי במעמד חגיגי ביום ההילולא של אביו של הרבי, הגאון רבי לוי יצחק שניאורסון (חסידים)
בחסידות ויז'ניץ נערכים לכינוס במוצאי שבת המיועד לצעירים בני 17 עד 30, במטרה להתאגד נגד גזירת הגיוס. הכינוס ממשיך את הקו שהותווה לפני כחצי שנה, עם הוראות קפדניות כיצד להתנהל בלשכות הגיוס ומול נציגי צה"ל (חסידים)
ברוך דיין האמת: בבני ברק נפטר הבוקר לאחר מחלה קשה, הבחור החשוב יהודה יאקאב ז"ל, מחשובי הבחורים בחצה"ק סאטמר • הבחור המנוח היה דמות אצילה, שקדן עצום ששמר על פיו ולשונו וענוות חן הייתה נסוכה על פניו • מסע ההלוויה הבוקר בבני ברק ובירושלים (דיין האמת)
בביהמ"ד פרמישלאן נחגגה שמחת ברית המילה לנין האדמו"רים מקרעטשניף ירושלים, פרמישלאן וסטרופקוב | בכיבודי הברית התכבדו האדמו"רים. על כיסא של אליהו, בו הונח הרך הנימול, הונחו קודם לכן מספר בעקיטשעס של האדמו"רים זצ"ל כסגולה מיוחדת ליניקת קדושה מבגדי זקניו | לאחר הברית הסבו האדמו"רים לטיש לחיים בצוותא חדא (חסידים)
קהל רב נטל חלק אמש בשמחת נישואי נין האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, נכד לבנו הגה"צ רבי אהרן קאהן, ראש הישיבה דשם, החתן בן להרב משה נתן נטע למברגר, בן אב"ד מאקאווא אלעד זצ"ל, עב"ג הכלה בת הרב יוסף הירשמן, בן הגה"ח ר' בן ציון הירשמן, חתן האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל, וחתן הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצן, רב קריית הבעל שם טוב בפתח תקווה | השמחה הגדולה נחגגה באודיטוריום העירוני בבני ברק (חסידים)
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