כיכר השבת
תיעוד ענק

מטשעבין ועד לונדון; גאב"ד זוועהיל השיא את בתו, המונים השתתפו בשמחתו

קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל ונכדת הגרח"צ שפירא ראב"ד בעלזא, עם החתן הרב אברהם דוד באב"ד ממצוייני ישיבת טשעבין, נכד הגר"י באב"ד והאדמו"ר מנדבורנה לונדון, בן הגרי"מ באב"ד אב"ד קנין תורה (חרדים)

שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל| צילום: צילום: א. שטול
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)
שמחת נישואי בת גאב"ד זוועהיל (צילום: א. שטול)

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חתונהביתר עיליתגאב"ד זוועהילהרב יוסף דב באב"ד

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