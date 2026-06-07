יום שַׁבָּתון יום מַחֲמַדִּים צפו בתיעוד; הרגעים המרוממים במוצאי שבת בצילו של הרבי מארה"ב ששבת בירושלים האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב, השוהה בימים אלו בביקור מרומם בארץ הקודש, שבת בירושלים בקרב קהל חסידיו ומעריציו | צפו בתיעוד ממוצאי השבת, במחיצתו של האדמו"ר (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:32