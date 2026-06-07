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צפו בתיעוד; הרגעים המרוממים במוצאי שבת בצילו של הרבי מארה"ב ששבת בירושלים

האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב, השוהה בימים אלו בביקור מרומם בארץ הקודש, שבת בירושלים בקרב קהל חסידיו ומעריציו | צפו בתיעוד ממוצאי השבת, במחיצתו של האדמו"ר (חסידים)

האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)
האדמו"ר מאמשינוב ארה"ב בירושלים (צילום: יחיאל רייכמאן)

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ירושליםשבת קודשהאדמו"ר מאמשינוב ארה"ב

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