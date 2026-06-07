בשמחה רבה נחוגה שמחת האירוסין של נכדת האדמו"ר מזוועהיל זצ"ל, בת בכורה לבנו הרב יעקב לייב גולדמן, חתנו של האדמו"ר מביאלה רמת אהרן, עב"ג החתן בן הרב מרדכי שלמה שטרן, בן הגה"צ רבי דב שטרן, אב"ד סקולען בני ברק, וחתנו של האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ | בשמחה השתתפו בין השאר, גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים אשר הגיעו לאחל ברכת מזל טוב למחותנים הרמים משני הצדדים (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מפינסק קרלין, החתן יצחק מנשה, מבחירי חבורת הבחורים בחסידות, בן בנו הרה"צ רבי ברוך רוזנפלד, חתן הגה"צ רבי יהודה יחיאל שיינפלד מטאלטשאווא, עב"ג בת הרה"ח רבי משה פרידמן | השמחה המרוממת התקיימה בביתר עילית (חסידים)
אלפי חסידים שהו השבת בחצר הקודש ויז'ניץ לרגל שבת שבע ברכות לנכדת האדמו"ר | במוצאי שבת נערך בחסידות כינוס חירום למאות בחורים מחויבי גיוס, שקיבלו חיזוק רוחני לצד הנחיות ותדרוך משפטי מעשי לקראת אפשרות של מעצר על ידי עורך הדין הבכיר מנחם שטאובר | צפו בתיעודים (חסידים)
את היוזמה של 'ספר התורה של ילדי ישראל' הגה בשעתו הרבי מליובאוויטש, במטרה לאחד את כלל ילדי ישראל סביב התורה הקדושה. אלפי שלוחי חב"ד בעולם עמלים מסביב לשנה לרשום כמה שיותר ילדים לספר | הספר, התשיעי במספר, יוכנס בכותל המערבי במעמד חגיגי ביום ההילולא של אביו של הרבי, הגאון רבי לוי יצחק שניאורסון (חסידים)
בחסידות ויז'ניץ נערכים לכינוס במוצאי שבת המיועד לצעירים בני 17 עד 30, במטרה להתאגד נגד גזירת הגיוס. הכינוס ממשיך את הקו שהותווה לפני כחצי שנה, עם הוראות קפדניות כיצד להתנהל בלשכות הגיוס ומול נציגי צה"ל (חסידים)
ברוך דיין האמת: בבני ברק נפטר הבוקר לאחר מחלה קשה, הבחור החשוב יהודה יאקאב ז"ל, מחשובי הבחורים בחצה"ק סאטמר • הבחור המנוח היה דמות אצילה, שקדן עצום ששמר על פיו ולשונו וענוות חן הייתה נסוכה על פניו • מסע ההלוויה הבוקר בבני ברק ובירושלים (דיין האמת)
בביהמ"ד פרמישלאן נחגגה שמחת ברית המילה לנין האדמו"רים מקרעטשניף ירושלים, פרמישלאן וסטרופקוב | בכיבודי הברית התכבדו האדמו"רים. על כיסא של אליהו, בו הונח הרך הנימול, הונחו קודם לכן מספר בעקיטשעס של האדמו"רים זצ"ל כסגולה מיוחדת ליניקת קדושה מבגדי זקניו | לאחר הברית הסבו האדמו"רים לטיש לחיים בצוותא חדא (חסידים)
קהל רב נטל חלק אמש בשמחת נישואי נין האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, נכד לבנו הגה"צ רבי אהרן קאהן, ראש הישיבה דשם, החתן בן להרב משה נתן נטע למברגר, בן אב"ד מאקאווא אלעד זצ"ל, עב"ג הכלה בת הרב יוסף הירשמן, בן הגה"ח ר' בן ציון הירשמן, חתן האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל, וחתן הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצן, רב קריית הבעל שם טוב בפתח תקווה | השמחה הגדולה נחגגה באודיטוריום העירוני בבני ברק (חסידים)
לרגל הילולת אביו, הגה"צ רבי משה וואלפסון זצ"ל, אב"ד אמונת ישראל, ערך בנו, הגאון רבי אברהם יצחק וואלפסון, אב"ד הקהילה במונסי, סעודת הילולא בעיה"ק טבריה, לאחר שפקד את ציונו הק' של אביו זצ"ל, הטמון בבית העלמין העתיק בעיר (חסידים)
אלפי חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק אמש בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מויז'ניץ, בת לבנו אב"ד ויז'ניץ אלעד, עם נכד האדמו"ר מגורליץ • מי כובד בסידור חופה וקידושין, אילו אדמו"רים פצחו במחול נלהב, ואיזה משפיע כובד לרקוד לקול שירת האלפים? • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מרגעי השיא של השמחה הגדולה (חסידים)
לקול מצהלות חתנים נחגגה השבוע ברוב פאר והדר שמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר מנדבורנה, בת לבנו הרב יוסף דוד רוזנבוים וחתן האדמו"ר ממודז'יץ, עם החתן, בנו של האדמו"ר מאונגוואר | המעמד נערך באולם שבמעון הרבנית מנדבורנה (חסידים)
מאות חסידים, אדמו"רים ורבנים נהרו אמש לבני ברק כדי לחגוג את שמחת הנישואין של הרב שלמה שמחה הלברשטאם, בנו של האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' זצ"ל מצאנז ז'ימגראד | צפו בגלריה ממעמד קבלת הפנים ועד לריקודי המצווה טאנץ (חסידים)
בעיצומם של ימי השבעה על אחותו, הרבנית הצדקנית מרחמסטריווקא ע"ה, יפאר הערב האדמו"ר מסקווירא את שמחת נישואי נינתו בהיכל בית מדרשו הגדול, וזאת על פי פסק הלכה מיוחד שניתן ע"י דומ"ץ החסידות | 'כיכר השבת' עם כל הפרטים, מאיזה שלב ישתתף ומה ינעל (חסידים)
מאות בחורי באבוב חגגו השבוע בשמחת השבע ברכות הכפולה במעון האדמו"ר מבאבוב וגיסו ראש הישיבה | רגע השיא נרשם כאשר לבקשת המארח, פצח האדמו"ר מסקולען בשירה וסחף את מאות הבחורים למחול נלהב | צפו בתיעודי קודש מהריקוד הסוער, משאות הקודש של הרבי וה"כוללות קוויטל" שהגישו תלמידי הישיבה שלומדים הלכה למעשה (חסידים - עולם הישיבות)
קהל רב נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מאלכסנדר, בת לבנו הרה"צ רבי אליעזר דנציגר, חתנו של האדמו"ר מקומרנא ארזי הבירה, עם החתן, נכדו של האדמו"ר מביאלא פשיסחא | השמחה נערכה באודיטוריום העירוני בבני ברק בהשתתפות גלריה מכובדת של עשרות אדמו"רים ורבנים, לצד מאות חסידים שפיזזו בשמחה עד השעות הקטנות של הלילה.
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