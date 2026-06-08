כיכר השבת
אחרי 7 שנים של געגוע

רק תפילות בלי ביקורי רבנים | זקן הפוסקים מארה"ב סיים מסע הקודש מרומם בארץ

רושם עז הותיר אחריו האדמו"ר מסערדאהעלי, זקן הפוסקים החסידיים בארה"ב, לאחר שסיים את מסע הקודש המרומם בארץ הקודש • במהלך הימים ניצל הרבי את הזמן לתפילות והשתטחות במקומות הקדושים בירושלים ובגליל • צפו בתיעודים נעלים (חסידים)

האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )

בסוף השבוע האחרון נחתם מסע קודש רווי הוד, דמעות והתעלות של האדמו"ר מסערדאהעלי, זקן הפוסקים החסידיים בארצות הברית, אשר שהה בשבועיים האחרונים בביקור מרומם בארץ הקודש.

הביקור הנוכחי עורר התרגשות רבה בקרב חסידיו ומעריציו הרבים, שכן מדובר בפעם הראשונה מזה שבע שנים שהאדמו"ר, המוכר כאחד מגדולי מורי ההוראה והפוסקים המובהקים ביהדות ארצות הברית, מגיע לביקור בארץ ישראל.

הביקור הנוכחי אופיין בצורה יוצאת דופן: בניגוד למסעות קודש שגרתיים של גדולי המבקשים לערוך ביקורים בבתי גדולי ישראל, האדמו"ר מסערדאהעלי בחר לנצל כל רגע לתפילה לישועת הכלל והפרט.

במשך כל ימי הביקור, קבע האדמו"ר את משכנו בעיר הקודש ירושלים. כאמור, את מרבית שעות היממה ניצל להשתטחות על קברי צדיקים ומקומות הקדושים בירושלים ובהרי גליל העליון.

למרות הלו"ז הצפוף נרשמו מספר ביקורים אצל גדולי אדמו"רי בירושלים.

בסוף השבוע המריא האדמו"ר בחזרה למעונו בארצות הברית, כשהוא מותיר בקרב המוני החסידים רושם עז של קדושה והתעלות.

האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )
האדמו''ר מסערדאהעלי בארה"ק (צילום: דוד ארזני )

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האדמו"ר מסערדאהעלימסע הקודש

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