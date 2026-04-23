כיכר השבת
בצל ממלא מקומו

המעיין שלא פסק | חסידי ביאלה ציינו שנתיים להסתלקות ה'מבשר טוב' זצ"ל

במלאות שנתיים להסתלקותו של האדמו"ר מביאלה זצ"ל, חבר מועצת גדולי התורה, התכנסו המוני חסידיו לשבת התאחדות בבית מדרשו בירושלים • ביום ההילולא התכנסו ליום שכולו תורה בהשתתפות האדמו"ר מתולדות אהרן, הגר"א וייס ובעל ה'פסקי תשובות' • צפו בתיעוד המסכם של ימי ההילולא (חסידים)

הילולא קדישא בביאלה (צילום: יהושע פרוכטר)

בחצר הקודש ביאלה ציינו השבוע שנתיים ימים להסתלקותו של האדמו"ר מביאלה זצ"ל, בעל ה"מבשר טוב". האדמו"ר, ששימש כמגדלור של תורה, חסידות והלכה, הותיר אחריו חלל עצום בקרב חסידיו ומעריציו, להם שימש כאב רחמן וכמורה דרך בשבילי החיים.

לקראת יומא דהילולא, שחל ביום ראשון ב' באייר (תפארת שבתפארת), התכנסו המוני חסידי ביאלה מכל רחבי הארץ לשבת התאחדות רבתי. השבת נערכה בראשות בנו וממשיך דרכו, האדמו"ר מביאלה, בבית המדרש המרכזי ברחוב יעקובזון בירושלים.

החסידים חזרו למקום הקדוש בו שפך בעל ההילולא את לבו כמים לישועת הכלל והפרט, המקום בו עקר הרים בסברותיו הישרות והטעים מצוף אמריו כמעיין המתגבר. התפילות והשולחנות הטהורים בשבת היו רוויי התעלות וזיכרונות קודש מימי הזוהר במחיצת הרבי זיע"א.

סעודת הבוקר, צפרא דשבתא, נערכה במתכונת מיוחדת בקומת ה'סטנציא' בבית המדרש הגדול של חסידות גור ברחוב ירמיהו. במהלך הסעודה נשאו דברים גדולי רבני ומשפיעי החסידות, כאשר במרכז המעמד השמיע האדמו"ר מביאלה את המשא המרכזי, בו עורר על דרכי הקניין והנהגות הקודש שהנחיל בעל ההילולא לדורות.

ביום ראשון, יום ההילולא, הפך היכל בית המדרש ל"היכלא דרבי" עם סדר יום גדוש בלימוד ובשיעורי תורה, בין הרבנים שנשאו דברים, האדמו"ר מתולדות אהרן. בעל ה'פסקי תשובות', הגאון רבי שמחה רבינוביץ, רבה של שכונת 'רמת שלמה'. וכן הגאון רבי אשר וייס, גאב"ד 'דרכי הוראה'.

בשעות אחר הצהריים פקד האדמו"ר מביאלה בראש קהל חסידיו את הציון בחלקת הנביאים שבהר הזיתים, שם נשא תפילה לישועת הכלל והפרט.

לעת ערב ערך האדמו"ר את השולחן הטהור בבית מדרשו, בו העלה האדמו"ר קווים לדמותו של אביו הגדול וחיזק את הקשר הבלתי ניתק בין החסידים לרבם.

במהלך ימי ההילולא התקיים "יריד ספרי מבשר טוב" בשטיבלאך הסמוכים, שם הוצגו למעלה מ-100 ספרים וחיבורים שחיבר האדמו"ר זצ"ל בכל מקצועות התורה, עדות למעיין הנובע שלא פסק מרגע הסתלקותו ועד היום.

הילולא קדישא בביאלה (צילום: יהושע פרוכטר)
הגאון רבי שמחה רבינוביץ בהילולא קדישא בביאלה (צילום: יהושע פרוכטר)
הגאון רבי שמחה רבינוביץ בהילולא קדישא בביאלה (צילום: יהושע פרוכטר)
הגאון רבי אשר וייס בהילולא קדישא בביאלה (צילום: יהושע פרוכטר)
הגאון רבי אשר וייס בהילולא קדישא בביאלה (צילום: יהושע פרוכטר)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

האדמו"ר מביאלהיום ההילולאמבשר טוב

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר