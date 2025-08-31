בעיה"ק ירושלים התאספו המוני שלומי אמוני ישראל לסעודת הילולא, לרגל הילולת הרה"ק רבי שמשון חיים נחמני זיע"א, "בעל הזרע שמשון", שנרך על ידי האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון, בהשתתפות גדולי ישראל ובראשם ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, לצד הרבנים החסידים הרה"צ המשפיע רבי אלימלך בידרמן, והאדמו"רים מסקולען ירושלים וזוועהיל. .

בעל ה'זרע שמשון' זי"ע, היה תלמיד חכם ומקובל מהמאה ה-18, שחי באיטליה. חייו היו רצופים בקשיים, ובנו יחידו נפטר בחייו. מאחר שלא זכה להותיר אחריו צאצאים, הוא ביקש להנציח את שמו באמצעות ספריו. בהקדמה לספרו "זרע שמשון", הוא הבטיח הבטחה נדירה: שכל מי שיקבע לימוד קבוע בספרו יזכה לישועות ב"בנים, חיים, מזונות, ועושר".

ההבטחה שנתן הרה"ק בהקדמתו לספר הפכה אותו לספר פופולרי במיוחד, ורבים מספרים על ישועות שראו בזכות לימוד בספר. גם גדולי ישראל במאות האחרונות התבטאו בשבחו של הספר ובסגולתו, מה שהעצים את תפוצתו. הלימוד בספרו נתפס כהגשמת בקשתו של המחבר, וכמו השתטחות על קברו, מאחר שמקום קבורתו המדויק אינו ידוע.