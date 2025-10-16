מהקולפיק עד הריקודים מאתיים רגעים של הוד: תיעוד מסכם ועוצמתי מהחגים בחצה"ק ויז'ניץ הצלם החסידי מארה"ב אברומי ברגר, שהה בחודש תשרי בחצה"ק ויז'ניץ, ומגיש תיעוד ענק ועוצמתי, גלריה מרשימה מרגעי השיא בצל קודשו של האדמו"ר מויז'ניץ | מחבישת הקולפיק בערב החג לנכדו ועד לחג שמחת תורה, כולל שמחות בר מצווה ושמחות בית השואבה • צפו בגלריה של 200 רגעים נדירים מעדשת המצלמה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:12