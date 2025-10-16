כיכר השבת
מהקולפיק עד הריקודים

מאתיים רגעים של הוד: תיעוד מסכם ועוצמתי מהחגים בחצה"ק ויז'ניץ

הצלם החסידי מארה"ב אברומי ברגר, שהה בחודש תשרי בחצה"ק ויז'ניץ, ומגיש תיעוד ענק ועוצמתי, גלריה מרשימה מרגעי השיא בצל קודשו של האדמו"ר מויז'ניץ | מחבישת הקולפיק בערב החג לנכדו ועד לחג שמחת תורה, כולל שמחות בר מצווה ושמחות בית השואבה • צפו בגלריה של 200 רגעים נדירים מעדשת המצלמה (חסידים)

נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק ויזנ'יץ (צילום: אברומי ברגר)

הצלם אברומי ברגר מגיש גלריה ענקית עם למעלה מ-200 תמונות, המתעדת את הרגעים הגדולים והמרגשים מחג הסוכות ושמחת תורה בחצר הקודש ויז'ניץ.

התיעוד פותח בערב החג, במעמד חבישת הקולפיק לנכד האדמו"ר, וממשיך דרך שמחות בית השואבה בחול המועד, עבודת הנענועים, שמחות בר המצווה בחג, ועד לשיאי הריקודים וההתעלות בנעילת שמחת תורה.

במהלך ימי חול המועד נחוגו ברוב פאר והדר שתי שמחות בר מצווה לנכדי האדמו"ר, להבחור משה יהושע הגר, בן הגה"צ רבי חיים מאיר הגר שליט"א, אב"ד קריית ויז'ניץ. ולנין הבחור משה יהושע מייזליש, בן הרב זושא מייזליש, נכדו של הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש, חתן האדמו"ר.

שמחות בית השואבה נערכו ברוב רוממות מדי ערב בהשתתפות גדולי תורה ורבנים, בהם, הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדו, רב העיר בני ברק.

ובמעמד נעילת החג, הופיע ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, והתקבל בכבוד מלכים.

צפו בגלריה המרשימה שתשאיר אתכם באווירת החג.

