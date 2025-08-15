הורים יקרים, שלום וברכה.

תחשבו על זה רגע, שהבן שלכם נמצא בישיבה, סדרים, מחויבויות - והאבא, אבא שלו, בכלל עובד באיזו עבודה, אין לו שום קשר, אין לו איזו נקודת מפגש עם התורה, כביכול.

מאוד חשוב שהשיח שלנו עם הילדים, עם הנערים, בבין הזמנים, יהיה עלינו. 'אני, אבא, יש לי גם איזו שליחות מסוימת ואחריות מסוימת, לך השליחות במקום כזה - אני לא זכיתי להיות כמוך בישיבה', או אם היית בישיבה, 'הלוואי שאזכה להיות כמוך, ללמוד כל היום'.

המשפטים האלה הם נכונים מאוד גם לתת את ההערכה הגדולה לבן שלכם שנמצא בישיבה, וגם להסביר לו כמה כל אחד עושה את החלק שלו, את עבודת השם שלו, בדרך שלו.

זה ייתן לו המון כוחות, המון ירים לו וירגיש מאוד שווה, ויחד עם זאת נרוויח את השיח, את השיח בינינו לבין הילדים. שלא יהיה תחושת נתק, ממש לא, הפוך.

בדיוק משם אנחנו בקשר. בדיוק ממה שאתה עושה למה שאני עושה, יש לנו קשר. כל אחד ממה שהוא עושה. אבל לנסות תמיד לחבר את זה. נחבר את זה יחד כשהמפגש בינינו הוא יהיה מפגש של קשר אמיתי, של חיבור גדול בין נשמות. בהצלחה.

הפינות הקודמות: