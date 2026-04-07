עד אפס מקום תושבי רמה ד' בבית שמש נעמדו על אדני החלונות לשמוע את רבה של בני ברק | צפו הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא, רבה של בני ברק, מסר השבוע שיעור מיוחד בהיכל בית המדרש 'ספינקא' ברמה ד' בבית שמש | בשיעור השתתפו המונים מתושבי השכונה לצד רבני העיר ואישי ציבור, שהתקבצו לשמוע את דבר ההלכה הצרופה, בית המדרש התמלא עד אפס מקום, וחלק מהקהל אף נעמדו על אדני החלונות | במהלך השיעור המרתק, פרש הרב סקירה מקיפה על המורכבות ההלכתית והלוגיסטית במערכת הכשרות בתקופה זו, ובפרט בצל האתגרים הביטחוניים בזמן מלחמה | בסיום השיעור עברו המשתתפים לפני הרב להודות לו על דבריו (חרדים)

