במלאות חמש שנים להסתלקותו של זקן רבני תוניסיה, הגה"צ רבי דן מרדכי הכהן זיע"א, התאחדו בשבוע האחרון המונים מבני העדה ותלמידיו לשורת אירועים מרוממים לזכרו. המעמדים נערכו בראשות בנו וממשיך דרכו, הרה"ג חי הכהן, רב העדה התוניסאית בירושלים.

מעמד ההילולא השנתי נערך באולם בירושלים, סביב שולחנות ערוכים בטוב טעם. את שולחן המזרח פיארו בנוכחותם, הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, הגה"צ חכם נסים בן שמעון ראב"ד ת"א, הגרב"צ אבא שאול ראש ישיבת "אור לציון", והדיין הגר"א בן חיים.

לצדם נטלו חלק רבני העדה מכל רחבי הארץ, ביניהם: רבי אדיר עמרוצי ראש ישיבת "ארים נסי", רבי אהרן כהן רב מושב בית הגדי, ורבי שלמה חדאד רב מושב בית זית, לצד אישי ציבור בולטים.

רגע של קורת רוח נרשם כאשר הוגש לרבנים הספר החדש "זכרון דברים" – חיבור תורני שיצא לאור לרגל המעמד מכתב ידו של בעל ההילולא. הראשל"צ והגר"נ בן שמעון עיינו בספר בהתפעלות רבה ושיבחו את מלאכת ההוצאה לאור השומרת על מורשתו הרוחנית של הרב.

בשבת קודש הסמוכה ליום ההילולא, נערכה בבית מדרשו של הרב בירושלים "שבת תענית דיבור" מיסודו של בעל ההילולא. עשרות אורחים ובני העדה התכנסו לשבת שכולה תורה ותפילה, תוך שמירה על קדושת הדיבור כמנהגו של הרב זיע"א.

ביום ראשון נערכה העלייה המסורתית לציון בהר המנוחות. במעמד השתתפו בחורי ישיבות וילדי תשב"ר, אשר העתירו בתפילה לישועת הכלל והפרט בציון הצדיק שהעמיד דורות של תלמידים בדרכו הייחודית.