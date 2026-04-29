לקראת השמחה הגדולה; רבני ובני קהילת "חיי נפש" במסע הקודש על אדמת אירופה

תחת הכותרת "פארט פולען ישועות", יצאו רבני ונכבדי קהילת "חיי נפש" למסע תפילה והתעוררות על קברי אבות לקראת שמחת הנישואין בבית האב"ד; שיא של התרגשות נרשם עם הצטרפותו המיוחדת של גאב"ד "דרכי תורה", הגאון רבי אשר וייס | צפו בגלריה (חרדים) 

עם תחילת השבוע, בט' באייר, יצאו קבוצה מנכבדי קהילת "חיי נפש" למסע קברי צדיקים וקברי אבות באירופה, ובהם רבני וחשובי הקהילה.

המסע מתקיים לרגל שמחת נישואי בנו יקירו של הרה"צ רבי יוסף בנימין וייס, רב ואב"ד דקהל "חיי נפש" בארץ הקודש.

המסע, הנושא את השם "פארט פולען ישועות", אורגן ומופק בטוב טעם וביד אמן על ידי חברת "ורשנר טורס", אשר מפיקה ומלווה את הקהילה לאורך כל ימי מסע הקודש במדינות אירופה.

התרגשות והתעוררות גדולה הייתה עם הופעתו של אביו של רב הקהילה, גאב"ד "דרכי תורה" הגאון רבי אשר וייס, מגדולי מרביצי התורה והפוסקים בדורנו, ביומו הראשון של מסע הקודש.

הגאב"ד פינה מסדר יומו העמוס בהרבצת תורה והוראה לאלפי תלמידיו, כדי להשתתף יחדיו עם תלמידיו חברי הקהילה אשר הוא נושאם תמיד על לוח לבו הטהור.

בימים אלו נמשך מסע הקודש של הקהילה עם הרה"צ אב"ד "חיי נפש" לקברי הצדיקים בפולין ובהמשך להונגריה.

עוד בחדשות חרדים

צפו בתיעוד

|

״דוהרים לאסון״

||
1

קרב גרסאות

||
3
ש

בשעת הדחק:

נחמן שטרנהרץ|מקודם

סֵדֶר הֲלָכָה

|

עוה"ד: "אווירה של שנאה"

||
7

הכרעה רוחנית באלעד

||
1
ש

למניעת תקלות

אסף מגידו|מקודם

חשיפת ׳כיכר השבת׳

||
9

גל של פריצות

||
3
ש

בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל

אסף מגידו|מקודם

"הח"כים החרדים תחת טרור"

||
27

חיזוק ב-60 שניות

||
1

ש

"ולהורות נתן בליבם": 

אסף מגידו|מקודם
