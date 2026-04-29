עם תחילת השבוע, בט' באייר, יצאו קבוצה מנכבדי קהילת "חיי נפש" למסע קברי צדיקים וקברי אבות באירופה, ובהם רבני וחשובי הקהילה.

המסע מתקיים לרגל שמחת נישואי בנו יקירו של הרה"צ רבי יוסף בנימין וייס, רב ואב"ד דקהל "חיי נפש" בארץ הקודש.

המסע, הנושא את השם "פארט פולען ישועות", אורגן ומופק בטוב טעם וביד אמן על ידי חברת "ורשנר טורס", אשר מפיקה ומלווה את הקהילה לאורך כל ימי מסע הקודש במדינות אירופה.

התרגשות והתעוררות גדולה הייתה עם הופעתו של אביו של רב הקהילה, גאב"ד "דרכי תורה" הגאון רבי אשר וייס, מגדולי מרביצי התורה והפוסקים בדורנו, ביומו הראשון של מסע הקודש.

הגאב"ד פינה מסדר יומו העמוס בהרבצת תורה והוראה לאלפי תלמידיו, כדי להשתתף יחדיו עם תלמידיו חברי הקהילה אשר הוא נושאם תמיד על לוח לבו הטהור.

בימים אלו נמשך מסע הקודש של הקהילה עם הרה"צ אב"ד "חיי נפש" לקברי הצדיקים בפולין ובהמשך להונגריה.