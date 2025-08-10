כיכר השבת
קַדֶּשׁ לִי כָל בְּכוֹר

בהיכל המתיבתא בקאנטרי: שמחת פדיון הבן לנין האדמו"ר מבאבוב 45

מאות בחורי באבוב 45, לצד המוני חסידים נטלו חלק במהלך השבוע האחרון בשמחת פדיון הבן לנין האדמו"ר מבאבוב 45 | במהלך המאורע נשא האדמו"ר אמרות קודש | בסיום השמחה זכו כלל הנוכחים לקבל שומים וחתיכות סוכר מידי הקודש | צפו בתיעוד (חסידים)

שמחת פדיון הבן לנין האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אייזיק ג.)

בהיכל המתיבתא שע"י ישיבת באבוב 45 בהרי הקאנטרי, נחוגה ברוב פאר והדר שמחת פדיון הבן, לנין האדמו"ר מבאבוב 45, היניק בן לנכדו הרב שלמה יעקב אונגר, בן הרה"צ רבי חיים בנציון אונגר, ר"מ במתיבתא של החסידות, וחתן הרה"ג בנציון דוב הלברשטאם.

לאחר שפדה הכהן את הבן, המשיכו בסעודת המצווה, ובמהלכה נשא האדמו"ר דברות קודש, בהם שילב בין מצוות פדיון הבן, לבין לימוד התורה ועבודת השי"ת מתוך קדושה וטהרה.

בסיום השמחה זכו כלל התלמידים לעבור מול פני הקודש לקבלת שומים וחתיכות סוכר כנהוג לעת זו, תוך שהאדמו"ר מאציל מברכותיו לרוב הצלחה וסייעתא דשמיא.

שמחת פדיון הבן לנין האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אייזיק ג.)
