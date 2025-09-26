כיכר השבת
הַכֹּל מַעֲלִין לִירוּשָׁלַיִם | חסידי מעז'בוז זכו לרגעים מרוממים בצל האדמו"ר

חסידי ואוהדי חצה"ק מעז'בוז זכו לשהות בימי ראש השנה בצילו של האדמו"ר בעיה"ק ירושלים כמאמר המשנה במסכת כתובות: 'הַכֹּל מַעֲלִין לִירוּשָׁלַיִם' | בצאת החג זכו החסידים להתברך מהאדמו"ר בסיום טיש נעילת החג המרומם (חסידים)

מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
מוצאי ראש השנה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)

