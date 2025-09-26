הַכֹּל מַעֲלִין לִירוּשָׁלַיִם | חסידי מעז'בוז זכו לרגעים מרוממים בצל האדמו"ר
חסידי ואוהדי חצה"ק מעז'בוז זכו לשהות בימי ראש השנה בצילו של האדמו"ר בעיה"ק ירושלים כמאמר המשנה במסכת כתובות: 'הַכֹּל מַעֲלִין לִירוּשָׁלַיִם' | בצאת החג זכו החסידים להתברך מהאדמו"ר בסיום טיש נעילת החג המרומם (חסידים)
לקראת ימי הדין, הגיעו עשרות אברכי כולל "דעת משה" מירושלים להתברך מהאדמו"ר מתולדות משה | במהלך הביקור נשא האדמו"ר דברי חיזוק והתעוררות על חשיבות הלימוד והתפילה בתקופה זו | עם סיום הביקור פצח הרבי בשירה מרגשת ובהמשך חילק לכל אחד מהאברכים צנצנת של דבש מיוחדת ומבורכת, לברכה לשנה טובה ומתוקה | האברכים יצאו מהביקור עם תחושה של התרוממות רוח, כשהם מצוידים בצנצנת דבש לשנה החדשה (חסידים)
מאות חסידי ויז'ניץ התכנסו במרכז החסידות בבני ברק לרגל ימי ראש השנה | צפו בתיעוד נרחב מרגעי השיא מהימים המיוחדים בצל האדמו"ר. התיעוד מקיף את כל העבודה, החל מקבלת הקהל המסורתית של ערב ראש השנה, דרך אמירת הסליחות, ועד ל"טיש נעילת החג" (חסידים)
ימי התעלות רוחנית עברו על קהל חסידי פינסק קרלין במחיצת רבם ומאורם בימי ראש השנה הנעלים | בערב החג, לאחר אמירת סליחות זכור ברית ותפילת שחרית, פקד האדמו"ר את בתיהם של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, שם העניק לו הגה"צ צלוחית דבש מבורכת, ושל האדמו"ר מתולדות אהרן, לברך ולהתברך בברכת השנים | בצאת החג ערך הרבי את הטיש בהיכל הטישים של החסידות | צפו בתיעוד (חסידים)
אלפי חסידי באבוב זכו לשהות לימי ראש השנה בצילא דמהימנותא של האדמו"ר, במרכז החסידות בבורו פארק | עקב הצפיפות הרבה, הוקמו השנה גלריות ענק חדשות לאברכים ובני תשחורת למען יוכלו לחזות בנועם פני מלכם בעבודתו הקדושה במהלך ימי החג | בצאת החג ערך הרבי טיש נעילת החג, ולאחר הבדלה זכו כלל החסידים לעבור ולהתברך בכל מילי דמיטב (חסידים)
אלפי חסידי צאנז זכו לשהות בימי ראש השנה בצילו של צדיק, האדמו"ר מצאנז | לקראת החג נחנכה הרחבה חדשה בהיכל הגדול שהוסיפה מאות מקומות ישיבה | בעליה לתורה הורה האדמו"ר לערוך תפילת 'מי שברך' לאדמו"רים מויז'ניץ, גור ובעלזא | צפו בתיעוד ענק מערב ומוצאי החג בצל הקודש (חסידים)
תיעוד ענק מצאת ימי החג ראש השנה בצילו של האדמו"ר מויז'ניץ, בהיכל ביהמ"ד הגדול 'בית ויז'ניץ' לאחר שזכו כלל החסידים להתעלות כדבעי בצל הקודש | בצאת החג ערך הרבי טיש נעילת החג למשך שעתיים, ובסיומה פצח בריקוד עם החתן, נכד האדמו"ר מסקווירא, ששהה בצילו לימי החג | צפו בתיעוד (חסידים)
באשמורת הבוקר של ערב ראש השנה הגיע האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה אל העיר חברון, לעורר זכות אבות לקראת יום הדין | הרבי פתח את המעמד באמירת סליחות 'זכור ברית'. לאחר מכן, התפלל הרבי תפילת שחרית יוקדת ברחבת המערה, כשהוא מקפיד על גדרי ההלכה הנוגעים לכהנים ואוסרים עליו כניסה למבנה עצמו | בסיום התפילה, ערך הרבי סדר התרת נדרים ברוב עם | המעמד נחתם בברכות לשנה טובה, כאשר הרבי חילק צלוחיות דבש לכל הנאספים (חסידים)
צפו בתיעוד מצאת ימי החג בחצר הקודש זוועהיל, במרכז החסידות בשכונת 'בית ישראל' בירושלים. בראש השולחן הסב האדמו"ר, כשלימינו מרא דכולא תלמודא, הגאון רבי יחיאל מיכל זילבר, ראש הישיבה, לצד המוני החסידים שכולם היו לבושים בבגדי לבן כמנהג החסידות בראש השנה (חסידים)
האודיטוריום העירוני בבני ברק לבש חג לקראת יום טוב, כשהפך למרכז רוחני עבור חסידי אלכסנדר, כמדי שנה בשנה, אשר החסידות כולה מתכנסת בראשות האדמו"ר באולם זה כדי לחגוג את מועדי חודש תשרי | הצלם איתי קצב נהר הערב עם המוני החסידים לטיש נעילת החג, ומגיש תיעוד מרהיב מהשולחן הטהור (חסידים)
היכל בית המדרש הגדול של חסידות רחמסטריווקא בגבעת משה בירושלים היה מלא מפה לפה, כשהרבי ערך את ה"שולחן הטהור" לרגל נעילת חג ראש השנה | במראות הוד נצפו פרחי החסידות הצעירים עומדים על הגלריות שנבנו במיוחד בהיכל, כשצפיפות הקהל דחקה אותם מעלה, וזאת מרוב חוסר מקום (חסידים)
בשנה השנייה למלכותו התאספו מאות חסידי ביאלה לחוג את החג בצל הקודש של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים | את הטישים ערך הרבי בסוכה הגדולה שהוקמה מבעוד מועד לקראת חג הסוכות הקרב ובא | הצלם שוקי לרר, ששהה במהלך החג בירושלים, מיהר במוצאי יום טוב לתעד את הרגעים הנעלים בצל הקודש של האדמו"ר (חסידים)
לאחר שני ימי חג ראש השנה עמוסים ברוחניות דקדושה, זכו חסידי ביאלה בני ברק להתאסף במוצאי החג סביב שולחנו של הרבי שערך את ה"טיש" המסורתי של נעילת החג, כשהוא מעוטר בבגדי לבן כנהוג | בטיש המרגש שבו החסידים שואבים כוחות לגמר החתימה, נשא הרבי דברי התעוררות וחיזוק, והכין את קהל חסידיו לקראת הימים הנוראים (חסידים)
לאחר שמאת חסידי מודז'יץ זכו להתפלל את תפילות ימי ראש השנה בהיכל בית המדרש הגדול והחדש של החסידות במרכז בני ברק, ערך הרבי טיש נעילת החג באווירה מרוממת דווקא בהיכל בית המדרש הישן בעיר | במהלך הטיש, נשא הרבי אמרות טהורות, חיזק את לבבות החסידים והכין אותם לקראת גמר החתימה של יום הכיפורים (חסידים)
במבנה המיתולוגי של ישיבת חוג חתם סופר ברחוב מימון בבני ברק, ערך האדמו"ר את הטיש המרכזי במוצאי החג כשהוא אחוז שרעפי קודש מתןך התעלות | החסידים הרבים, שהגיעו לשהות במחיצת האדמו"ר בימי הדין, נשארו גם לנעילת החג כדי לשמוע את דברי החיזוק (חסידים)
במרכז החסידות בבני ברק, בהיכל הטישים הגדול, ערך האדמו"ר מדארג את השולחן הטהור לרגל נעילת חג ראש השנה | החסידים הרבים, שהסתופפו בצל הרבי, זכו לשמוע אמרות הקודש של הרבי, ששיגר דברי חיזוק והתעוררות מיוחדים | הרבי קרא לחסידיו להמשיך בעבודת ה' ביתר שאת, ולהתכונן לימים הנוראים הבאים, ימי הרחמים והרצון, ובראשם יום הכיפורים (חסידים)
לאחר יומיים מלאי קודש והתעלות של ראש השנה, בהם זכו כלל חסידי סאדיגורה להסתופף בצלו של הרבי, ערך הרבי הערב את השולחן הטהור לרגל נעילת החג | הטיש התקיים בהיכל הסאלש הגדול | החסידים הרבים, שהיו מלאי שמחה ויראה מימי הדין, התכנסו לשאוב כוח והשראה לקראת המשך ימי הרחמים הבאים (חסידים)
