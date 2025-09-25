בלב עיר התורה: כך נראה טיש נעילת החג של האדמו"ר מקוז'מיר

צפו בתיעוד מצאת ימי החג בחצר הקודש זוועהיל, במרכז החסידות בשכונת 'בית ישראל' בירושלים. בראש השולחן הסב האדמו"ר, כשלימינו מרא דכולא תלמודא, הגאון רבי יחיאל מיכל זילבר, ראש הישיבה, לצד המוני החסידים שכולם היו לבושים בבגדי לבן כמנהג החסידות בראש השנה (חסידים)
האודיטוריום העירוני בבני ברק לבש חג לקראת יום טוב, כשהפך למרכז רוחני עבור חסידי אלכסנדר, כמדי שנה בשנה, אשר החסידות כולה מתכנסת בראשות האדמו"ר באולם זה כדי לחגוג את מועדי חודש תשרי | הצלם איתי קצב נהר הערב עם המוני החסידים לטיש נעילת החג, ומגיש תיעוד מרהיב מהשולחן הטהור (חסידים)
היכל בית המדרש הגדול של חסידות רחמסטריווקא בגבעת משה בירושלים היה מלא מפה לפה, כשהרבי ערך את ה"שולחן הטהור" לרגל נעילת חג ראש השנה | במראות הוד נצפו פרחי החסידות הצעירים עומדים על הגלריות שנבנו במיוחד בהיכל, כשצפיפות הקהל דחקה אותם מעלה, וזאת מרוב חוסר מקום (חסידים)
בשנה השנייה למלכותו התאספו מאות חסידי ביאלה לחוג את החג בצל הקודש של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים | את הטישים ערך הרבי בסוכה הגדולה שהוקמה מבעוד מועד לקראת חג הסוכות הקרב ובא | הצלם שוקי לרר, ששהה במהלך החג בירושלים, מיהר במוצאי יום טוב לתעד את הרגעים הנעלים בצל הקודש של האדמו"ר (חסידים)
לאחר שני ימי חג ראש השנה עמוסים ברוחניות דקדושה, זכו חסידי ביאלה בני ברק להתאסף במוצאי החג סביב שולחנו של הרבי שערך את ה"טיש" המסורתי של נעילת החג, כשהוא מעוטר בבגדי לבן כנהוג | בטיש המרגש שבו החסידים שואבים כוחות לגמר החתימה, נשא הרבי דברי התעוררות וחיזוק, והכין את קהל חסידיו לקראת הימים הנוראים (חסידים)
לאחר שמאת חסידי מודז'יץ זכו להתפלל את תפילות ימי ראש השנה בהיכל בית המדרש הגדול והחדש של החסידות במרכז בני ברק, ערך הרבי טיש נעילת החג באווירה מרוממת דווקא בהיכל בית המדרש הישן בעיר | במהלך הטיש, נשא הרבי אמרות טהורות, חיזק את לבבות החסידים והכין אותם לקראת גמר החתימה של יום הכיפורים (חסידים)
במבנה המיתולוגי של ישיבת חוג חתם סופר ברחוב מימון בבני ברק, ערך האדמו"ר את הטיש המרכזי במוצאי החג כשהוא אחוז שרעפי קודש מתןך התעלות | החסידים הרבים, שהגיעו לשהות במחיצת האדמו"ר בימי הדין, נשארו גם לנעילת החג כדי לשמוע את דברי החיזוק (חסידים)
במרכז החסידות בבני ברק, בהיכל הטישים הגדול, ערך האדמו"ר מדארג את השולחן הטהור לרגל נעילת חג ראש השנה | החסידים הרבים, שהסתופפו בצל הרבי, זכו לשמוע אמרות הקודש של הרבי, ששיגר דברי חיזוק והתעוררות מיוחדים | הרבי קרא לחסידיו להמשיך בעבודת ה' ביתר שאת, ולהתכונן לימים הנוראים הבאים, ימי הרחמים והרצון, ובראשם יום הכיפורים (חסידים)
לאחר יומיים מלאי קודש והתעלות של ראש השנה, בהם זכו כלל חסידי סאדיגורה להסתופף בצלו של הרבי, ערך הרבי הערב את השולחן הטהור לרגל נעילת החג | הטיש התקיים בהיכל הסאלש הגדול | החסידים הרבים, שהיו מלאי שמחה ויראה מימי הדין, התכנסו לשאוב כוח והשראה לקראת המשך ימי הרחמים הבאים (חסידים)
תיכף אחר תפילת שחרית של ערב ר"ה נעמד הרבי מנדבורנה למרגלות ארון הקודש המפואר בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק, והתיר את הנדרים בפני ציבור הדיינים שהתיישבו בשולחנות מולו תוך שהם מאזינים לכל מילה היוצאת מפי האדמו"ר (חסידים)
במלאות חמש עשרה שנים להסתלקותו של אביו האדמו"ר זצ"ל לשמי מרום בערב ראש השנה שנת תש"ע, ערך בנו ממלא מקומו, האדמו"ר מביאלה רמת אהרן את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו בבני ברק, בהשתתפות כלל החסידים והאורחים מחו"ל שהגיעו להסתופף בצילו לימי הדין | בטיש השתתף גם בן דודו, האדמו"ר מביאלה בני ברק | הרבי הרחיב במשנתו של אביו בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
אורח רום מעלה שבת במהלך השבת האחרונה של השנה, בעיר התורה והחסידות בני ברק | הרבי המשפיע ממבקשי אמונה, הגיע במיוחד לחזק את תושבי העיר לקראת ימי הרת עולם |בערב שבת, עלה הרבי למעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי משה צבי ברגמן, לברך ולהתברך בברכת השנים | תפילת מנחה וקבלת שבת התפלל הרבי בבית המדרש 'בית השם', שם נשא הרבי דברי תורה וחיזוק בפני הקהל הרחב. גולת הכותרת הייתה עריכת השולחן הטהור של סעודה שלישית, שהתקיים במרכז 'אש קודש' בנוכחות קהל רב, שגדש את המקום כדי לשמוע מדבריו ולהתחזק מנועם אמרותיו (חסידים)
אלפי חסידי בעלזא נטלו חלק בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, הבחור משה יהושע רוקח, שנקרא על שמו הקדוש של הסבא הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע | בשמחה השתתפו רבני ואדמו"רי המשפחה והחסידות, וכן אורחים רמי מעלה שהגיעו מעבר לים לקראת חודש תשרי, האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים, והגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
השנה החולפת הייתה מלאה באירועים מיוחדים, מרגשים ומרוממים | אנו ב'כיכר השבת' סיקרנו כמעט 4,000 אירועים בחצרות הקודש, היכלי הישיבות ומסעות גדולי התורה | מכל אלה, בחרנו להביא בפניכם את חמשת הרגעים מהעולם החסידי שנגעו בלבבות רבים וזכו למספר הכניסות הגבוה ביותר | הצטרפו אלינו למסע בזמן אל רגעי שיא של אמונה, שמחה ותקווה (חסידים)
כמסורת רבות בשנים, גם השנה שבתו מאות חסידי זוועהיל בראשות רבם ומאורם, האדמו"ר מזוועהיל באתרא קדישא מירון, לשב"ק לפני אמירת סליחות הראשונות | בצאת השבת המרוממת זכו כלל החסידים לעבור מול פני הקודש לקבלת צלוחית של דבש מבורכת | באשמורת הבוקר של יום ראשון זכו לשמוע אל הרינה ואל התפילה, כשהאדמו"ר ירד לפני התיבה לאמירת הסליחות בחצר ציון הרשב"י בנוסח המלבב מדור דור | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות ילדי חסידות פינסק קרלין, שהתאספו בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים לקראת ימי הרחמים והסליחות, זכו לשמוע דברי חיזוק והתעוררות מפי האדמו"ר | בסיום המעמד זכו כלל התלמידים לעבור מול פני הקודש לקבל דבש מבורך, בצירוף ברכה מיוחדת לקראת השנה החדשה (חסידים)
