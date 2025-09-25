בדבקות עליונה בלב עיר התורה: כך נראה טיש נעילת החג של האדמו"ר מקוז'מיר בהיכל בית מדרשו שברחוב רש"י בבני ברק, ערך האדמו"ר מקוז'מיר את טיש נעילת החג של ימי ראש השנה מתוך התרוממות הנפש, לאחר יומיים מלאי קדושה שבהם שהו כלל חסידי קוז'מיר בצל קודשו של הרבי (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 08:40