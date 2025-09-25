כיכר השבת
בלב עיר התורה: כך נראה טיש נעילת החג של האדמו"ר מקוז'מיר

בהיכל בית מדרשו שברחוב רש"י בבני ברק, ערך האדמו"ר מקוז'מיר את טיש נעילת החג של ימי ראש השנה מתוך התרוממות הנפש, לאחר יומיים מלאי קדושה שבהם שהו כלל חסידי קוז'מיר בצל קודשו של הרבי (חסידים)

נעילת החג בחצה"ק קוזמיר (צילום: איתי קצב)
נעילת החג בחצה"ק קוזמיר (צילום: איתי קצב)
נעילת החג בחצה"ק קוזמיר (צילום: איתי קצב)
נעילת החג בחצה"ק קוזמיר (צילום: איתי קצב)
נעילת החג בחצה"ק קוזמיר (צילום: איתי קצב)
נעילת החג בחצה"ק קוזמיר (צילום: איתי קצב)
נעילת החג בחצה"ק קוזמיר (צילום: איתי קצב)
נעילת החג בחצה"ק קוזמיר (צילום: איתי קצב)

