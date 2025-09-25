כיכר השבת
ביום השלושים

זקני החסידים הורידו דמעה: כך נראה הרבי החדש בקפטן הקטיפה לראשונה

חסידי קרעטשניף סיגעט התאחדו בימי החג סביב האדמו"ר החדש | בחסידות ציינו גם את יום השלושים לאדמו"ר זצ"ל | במהלך החג  התעטר הרבי החדש בבגדי מלכות לתפארה | צפו בתיעוד (חסידים)

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בהבדלה מוצאי ר"ה (צילום: מ.א. נוימן)

כלל חסידי קרעטשניף סיגעט זכו לשהות בימי ראש השנה בצל המאור הגדול האדמו"ר החדש, אשר זה עתה עלה על כסא ההנהגה עם הסתלקותו של אביו, האדמו"ר זצ"ל.

בראש השנה ציינו גם את יום השלושים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר הקודם זצ"ל. בערב החג פקד בנו ממלא מקומו את ציונו הקדוש באוהל בית קרעטשניף במרומי 'הר הזיתים' בירושלים, שם העתיר בתפילה עבור כלל החסידים.

במהלך ימי ראש השנה ניכרה התרגשות רבה בקרב החסידים, אשר התלכדו סביב דמותו של הרבי החדש שהתעטר לראשונה בבגדי מלכות חדשים - בגדי לבן עם קטיפה, כמנהג אדמו"רי בית נדבורנה, ושורר בציבור אווירה מרוממת של התחדשות ואמונה.

בצאת החג ערך הרבי החדש טיש נעילת החג מרומם ונעלה, ואחר תפילת ערבית והבדלה עברו כלל האורחים להתברך בברכת צאתכם לשלום.

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בעליה לציון אביו זצ"ל (צילום: מ.א. נוימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בהתרת נדרים (צילום: מ.א. נוימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בנעילת החג ר"ה (צילום: מ.א. נוימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בנעילת החג ר"ה (צילום: מ.א. נוימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בתפילת ערבית (צילום: מ.א. נוימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בהבדלה מוצאי ר"ה (צילום: מ.א. נוימן)

