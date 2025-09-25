כלל חסידי קרעטשניף סיגעט זכו לשהות בימי ראש השנה בצל המאור הגדול האדמו"ר החדש, אשר זה עתה עלה על כסא ההנהגה עם הסתלקותו של אביו, האדמו"ר זצ"ל.

בראש השנה ציינו גם את יום השלושים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר הקודם זצ"ל. בערב החג פקד בנו ממלא מקומו את ציונו הקדוש באוהל בית קרעטשניף במרומי 'הר הזיתים' בירושלים, שם העתיר בתפילה עבור כלל החסידים.

במהלך ימי ראש השנה ניכרה התרגשות רבה בקרב החסידים, אשר התלכדו סביב דמותו של הרבי החדש שהתעטר לראשונה בבגדי מלכות חדשים - בגדי לבן עם קטיפה, כמנהג אדמו"רי בית נדבורנה, ושורר בציבור אווירה מרוממת של התחדשות ואמונה.

בצאת החג ערך הרבי החדש טיש נעילת החג מרומם ונעלה, ואחר תפילת ערבית והבדלה עברו כלל האורחים להתברך בברכת צאתכם לשלום.