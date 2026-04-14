חג הפסח בחצר הקודש סאטמר במרכז החסידות בווילאמסבורג עמד השנה בסימן של התעלות מיוחדת בצל הקודש של האדמו"ר.

צפו בתיעודים מערב חג הפסח, ומשולחן ליל הסדר של האדמו"ר מוכן בהדרו לקראת ב' הסדרים.

נקודת השיא של ימי חול המועד הייתה ללא ספק ה"אסיפה הכללית" שנערכה בבית המדרש הגדול. שם נערך מעמד היסטורי של הרחבת שורות הבית דין צדק של הקהילה.

במהלך המעמד המרומם, מינה האדמו"ר מסאטמר שני דיינים חדשים ומורמים מעם לכהן כחברי הבד"צ: הגאון רבי אריה רוזנפלד, דומ"ץ הקהילה בקרית יואל. הגאון רבי לייבוש פרידמן: דומ"ץ החסידות בווילאמסבורג.

שני הדיינים, העומדים כבר שנים רבות לשרת בקודש את ציבור חסידי ותלמידי סאטמר, התקבלו בשמחה ובהערצה על ידי קהל האלפים, כשהם מצטרפים להנהגה הרוחנית המפוארת של החסידות.