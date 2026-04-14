כיכר השבת
בעת האסיפה הכללית

במעמד אלפים; מינוי היסטורי של חברי הבד"צ בסאטמר ותיעוד מרהיב • צפו

מראות הוד מימי הפסח בחצה"ק סאטמר במרכז החסידות בוויליאמסבורג | החל מאפיית המצות בערב החג, שולחן הסדר המפואר והמעמד האדיר של מינוי הדיינים החדשים לחברי הבד"צ בבית המדרש הגדול (חסידים)

חג הפסח בחצה"ק סאטמר (צילום: שלמה ב.)

חג הפסח בחצר הקודש סאטמר במרכז החסידות בווילאמסבורג עמד השנה בסימן של התעלות מיוחדת בצל הקודש של האדמו"ר.

צפו בתיעודים מערב חג הפסח, ומשולחן ליל הסדר של האדמו"ר מוכן בהדרו לקראת ב' הסדרים.

נקודת השיא של ימי חול המועד הייתה ללא ספק ה"אסיפה הכללית" שנערכה בבית המדרש הגדול. שם נערך מעמד היסטורי של הרחבת שורות הבית דין צדק של הקהילה.

במהלך המעמד המרומם, מינה האדמו"ר מסאטמר שני דיינים חדשים ומורמים מעם לכהן כחברי הבד"צ: הגאון רבי אריה רוזנפלד, דומ"ץ הקהילה בקרית יואל. הגאון רבי לייבוש פרידמן: דומ"ץ החסידות בווילאמסבורג.

שני הדיינים, העומדים כבר שנים רבות לשרת בקודש את ציבור חסידי ותלמידי סאטמר, התקבלו בשמחה ובהערצה על ידי קהל האלפים, כשהם מצטרפים להנהגה הרוחנית המפוארת של החסידות.

חג הפסח בחצה"ק סאטמר (צילום: שלמה ב.)
