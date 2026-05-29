גל המחאות ששטף אתמול (חמישי) את הארץ בעקבות גזירת גיוס בני הישיבות הגיע לשיא חדש, כאשר אלפי בני תורה יצאו לרחובות. לצד החסימות שנרשמו במרכז הארץ, מוקד עניין מרכזי נרשם בירושלים – שם חסמו המונים את צומת בר אילן המרכזי, כשהפעם בולטת במיוחד נוכחותם של בני התורה מהמגזר הספרדי, המרגישים, לדבריהם, בחזית המאבק והאפליה.

כוחות משטרה גדולים שהוזרמו למקום קראו למפגינים לפנות את הצירים והזהירו מפני שימוש בכוח, אך המוחים נותרו על הכביש והמשיכו בלימודם ובשירת מחאה. בעקבות הסירוב, החלו השוטרים לפנות את המפגינים תוך שימוש באמצעים לפיזור הפגנות, כולל מכת"זיות ופרשים שהדפו את ההמון.

במהלך ההפגנה נשאו המוחים שלטים שעוררו עניין רב, ובהם נכתב בין היתר: "הציבור החרדי אינו למכירה" ו"די למעצר הספרדים".

מאחורי השלטים הללו מסתתרת תחושת קיפוח קשה וזעם רב בקרב בני התורה הספרדים. לטענת המפגינים, רוב המעצרים של בחורי הישיבות בתקופה האחרונה, ובפרט אלו המבוצעים באישון ליל, מכוונים באופן מובהק כלפי בני המגזר הספרדי.

"ראשי הצבא ורשויות האכיפה מתמקדים בנו כי הם חושבים שאנחנו החוליה החלשה", אמר אחד המוחים בכאב. "הם חושבים שבגלל שאין לנו לפעמים את המערכות הפוליטיות או הארגוניות שיש למגזר החסידי והליטאי, אז קל יותר לעצור אותנו. הם טועים בגדול. בני התורה הספרדים יעמדו כחומה בצורה".

למרות התחושות הקשות על התמקדות הצבא במגזר, ההפגנה בצומת בר אילן סיפקה גם רגעים של אחדות; במהלך העימותים נצפו לא מעט אברכים ובחורים בעלי חזות חסידית, שהגיעו למקום במיוחד כדי לעודד את המפגינים הספרדים, לחזק את ידיהם ולהפגין עמם שכם אל שכם נגד הגזירה המרחפת על עולם התורה כולו.