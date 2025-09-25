"מלך ביופיו": ראש השנה של דבקות והתעלות בחצר הקודש ויז'ניץ

רבבות חסידי ויז'ניץ מלאו פיהם שירה לבורא כל עולמים על כל הטוב והחסד שעשה עמם, עם הזכייה הנכספת לראות מלך ביופיו, לשמוע קולו בקודש של האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א. האדמו"ר ירד לפני התיבה כבן המתחטא לפני אביו, בנוסח המלבב מדור דור, ונראה כי תפילות ישראל עושות רושם.

ליל התקדש חג, בעלות המנחה נכנס האדמו"ר אל היכל בית המדרש הגדול שהיה מלא וגדוש עד אפס מקום, ופצח בלהבת אש קודש באמירת 'הודו לה' כי טוב'. הלהבה עלתה מאליה, כשהאדמו"ר הסתובב נוכח הקהל, והלהיב את התפילה בעוז. בהמשך ירד הרבי לפני התיבה לתפילת ערבית, כשקולו בקודש נשמע בכל ירכתי בית המדרש, ואף בתפילת שמונה עשרה דלחש – כמנהג אדמו"רי החסידות.

לאחר התפילה, איחל הרבי שנה טובה ומתוקה לכל הקהל הקדוש, על פי סדר מיוחד – לכל שורה בנפרד. בהמשך ערך הרבי את השולחן הטהור במשך שעה ארוכה.

כן הייתה עבודת הכהן במהלך היום, כאשר האדמו"ר עבר לפני התיבה לתפילת 'המלך' ולתפילת מוסף בשני הימים. עבודת התפילה הגיעה לשיאה בפיוט 'אין קצבה', עת התרומם הרבי ועודד השירה בעוז, וכן בפיוט 'היום תאמצנו'.

בית המדרש היה לחרדת אלוקים, עת פצח הרבי בדמעות שליש בזמר 'ויאתיו', וכן בקטע 'היה עם פיפיות'.

בסיום הימים הנעלים והמרוממים ערך הרבי טיש נעילת החג למשך שעתיים ומחצה, כאשר החסידים מודים ומהללים לנורא עלילה על כל הטוב והחסד שגמל עמם.

לאחר הטיש פצח הרבי בריקוד נלהב עם החתן, נכד האדמו"ר מסקווירא, שזכה לשהות בצל הקודש במהלך החג, לקראת שמחת נישואיו בשטומ"צ.