עשר שעות של התעלות

קול התורה גבר על קולות המלחמה | המעמד המרומם בנדבורנה ירושלים

מאות חסידים, אברכים ובחורים גדשו את היכל בית המדרש נדבורנה בירושלים לסדר לימוד רצוף של עשר שעות • המעמד המרומם נערך בהתאם לתקנתו של האדמו"ר ה"באר יעקב" מנדבורנה זי"ע ביום "נטילת עשר עטרות" • בשיאו של היום נשא האדמו"ר מביאלה דברי חיזוק והאדמו"ר מנדבורנה ירושלים חילק בקבוקי יין למשתתפים לקראת חג הפסח | צפו בתיעוד (חסידים)

סדר לימוד של עשר שעות ברציפות בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )

בחצר הקודש נדבורנה ירושלים נערך בראש חודש ניסן – ביום שנטל עשר עטרות, סדר לימוד של עשר שעות ברציפות, כתקנת קודשו של האדמו"ר הרה"ק בעל ה"באר יעקב" מנדבורנה זי"ע.

מעמד קידוש השם נראה בכל עוזו כאשר היכל בית המדרש הגדול בירושלים היה מלא על כל גדותיו בבחורים, אברכים וזקני החסידים, לצד ילדי התשב"ר שהגו בתורה שעות ארוכות.

במהלך הסדר ישב האדמו"ר ולמד עם חברותא קבועה, וכן עבר בין הספסלים ודירבן את הלומדים.במשך היום שמע הקהל שיחת הכנה לחג הפסח מפי כ"ק האדמו"ר מביאלה, וכן נשא דברים בענייני החג הרה"ג ר' אהרן דירנפלד, רב ביהמ"ד בעלזא בתל אביב.

בסיום הסדר נשא האדמו"ר דברות קודש ושיבח את הקהל על כך שגם בימים אלו, כשכלל ישראל עסוק בצורכי החג ותחת עננת המלחמה, בחרו להסתגר בהיכל התורה ולהיות מובדלים מענייני העולם הזה. בסיום עברו המשתתפים לקבל מידי האדמו"ר בקבוק יין מבורך לליל התקדש החג.

סדר לימוד של עשר שעות ברציפות בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
2
וואו מרגש לראות כזה דבר בימים אלו. אוהב את המקום הזה שמכניס רוחניות כל הזמן בנוסף האדמו"ר מנדבורנה שליט"א משמש דוגמא אישית ומשתתף בסדר הלימוד עם חברותא. אשרי חלקכם חצר הקודש נדבורנה.
בעלזער מהאיזור
1
שמח לראות את המשך שושלת והמסורת האמיתית של חצר נדבורנה כה לחי. נדבורנה בתפארתה.
מפרגן

