סחב בעצמו את המצות השירה, הלהבות וה"שמירה" לרכב | ר' מיילך אפה את המצות בלהט אש קודש יומיים בלבד לפני ליל התקדש החג, הגיע המשפיע החסידי, הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, למעמד אפיית מצות המצווה בהידור רב ובאווירה של התעלות עילאית | ר' מיילך עסק בעסק המצות בלהבה כשהוא חדור בשמחה של מצווה, תוך שהוא נוטל חלק פעיל בכל שלבי האפייה "מריישא ועד גמירא" |לאורך כל הזמן, הלהיב ר' מיילך את העובדים במאפייה בשירי רגש וכיסופים לקראת החג | בסיום האפייה הפריש חלה כדין וכיבד בזה אחר זה את בני ביתו ומקורביו להפריש חלה בברכה | רגע מיוחד נרשם בסיום המעמד, כאשר המשפיע נצפה כשהוא סוחב בעצמו קילוגרמים רבים של מצות לעבר רכבו מתוך זהירות יתרה מכל חשש מגע חמץ או רטיבות בדרך, עד להנחתן בבטחה ברכב (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:34