בחצות היום | הצצה מרהיבה אל תוך המאפייה בויז'ניץ - מי זכה להיכנס?

ברגעים מרוממים בחצות היום של ערב פסח, אפה הרבי מויז'ניץ את ה"מצה שמורה", כשהוא מפקח מקרוב על ההידורים • במעמד השתתפו רק תורמי המפעל הגדול של 'קמחא דפסחא • א. אייזנבאך מגיש תיעוד מהאווירה המרוממת (חסידים)

האדמו"ר מויז'ניץ באפיית מצות מצווה (צילום: א. אייזנבאך)

במעמד רווי הוד והתעלות בחצות היום של ערב פסח, אפה האדמו"ר מויז'ניץ את מצות המצווה כמנהג האדמו"רים מדור דור.

השנה, לאור הצפיפות הרבה והמקום הצר מהכיל את אלפי החסידים, הוחלט כי המעמד ייערך במתכונת מצומצמת. הזכות הנדירה להשתתף בתוך חדר האפייה ניתנה לקבוצת התורמים הגדולים של מפעל החסד "קמחא דפסחא", אשר נושאים על כתפיהם את עול הסיוע לאלפי משפחות נזקקות לקראת החג.

במהלך האפייה פצח האדמו"ר באמירת ההלל בנוסח הויז'ניצאי המלבב העובר מדור דור, בהמשך זימרו ניגוני קודש המעוררים את הלבבות. האדמו"ר עקב מקרוב אחר כל ההידורים ההלכתיים.

בסיום המעמד האציל האדמו"ר מברכת קודשו לתורמים ולכלל הציבור.

האדמו"ר מויז'ניץ באפיית מצות מצווה (צילום: א. אייזנבאך)
2
מדהים חסד ה' ,רק לחשוב על מה שהיה שנה שעברה במחצית קודשו בפסח
1
חסדי השם
חסיד

