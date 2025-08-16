כיכר השבת
סדרה לבין הזמנים - להורים לבחורים

נקודת מפגש 12: הבחור שלנו נראה "פרזיט" בבית? כך תתמודדו נכון • צפו

איש החינוך הרב משה רבי בסדרה חדשה ומיוחדת לבין הזמנים - "נקודת מפגש", ובה טיפים קצרים להורים לבחורים הנפגשים בימי בין הזמנים | הנקודה ה-12: הבחור שלנו נראה "פרזיט" בבית? כך תתמודדו נכון • צפו (בין הזמנים)

נקודת מפגש 12

שלום לכם, הורים יקרים.

היא יכולה להיות איזו נקודת מפגש שיכולה להגיע גם לנקודת חיכוך בינינו ההורים לילדים שלנו. בפרט הנערים המתבגרים, יכולים להיראות לנו כמו איזה פרזיטים, ישנים, אוכלים, לומדים וחוזר - ואז אנחנו נשארים עם בלגן בבית ואין מישהו שלוקח את החלק שלו.

קודם כל מאוד חשוב לתת שיחה מקדימה לילדים על הציפיות שלנו מהם. על הסדר, הרי תבינו, הם נמצאים בבית עכשיו, בתקופה הזו, במשך שלוש שבועות. השגרה הזו היא שגרה שיכולה להביא לסוג של, 'אני בחופש, תעזבו אותי'.

אתה בחופש? אתה עדיין נשאר מסודר, אתה עדיין בן אדם. אתה עדיין יודע להחזיר את הצלחת למקום שלה ואת הדברים שהשתמשתם למקום שלהם.

זה חשוב, זה חשוב מאוד להשאיר אותו עדיין אדם, ולהשאיר אותו בכל המקסימום של האנושיות שיכולה להיות במשפחה שלנו. בהצלחה.

הפינות הקודמות:

