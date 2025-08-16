שלום לכם, הורים יקרים.
היא יכולה להיות איזו נקודת מפגש שיכולה להגיע גם לנקודת חיכוך בינינו ההורים לילדים שלנו. בפרט הנערים המתבגרים, יכולים להיראות לנו כמו איזה פרזיטים, ישנים, אוכלים, לומדים וחוזר - ואז אנחנו נשארים עם בלגן בבית ואין מישהו שלוקח את החלק שלו.
קודם כל מאוד חשוב לתת שיחה מקדימה לילדים על הציפיות שלנו מהם. על הסדר, הרי תבינו, הם נמצאים בבית עכשיו, בתקופה הזו, במשך שלוש שבועות. השגרה הזו היא שגרה שיכולה להביא לסוג של, 'אני בחופש, תעזבו אותי'.
אתה בחופש? אתה עדיין נשאר מסודר, אתה עדיין בן אדם. אתה עדיין יודע להחזיר את הצלחת למקום שלה ואת הדברים שהשתמשתם למקום שלהם.
זה חשוב, זה חשוב מאוד להשאיר אותו עדיין אדם, ולהשאיר אותו בכל המקסימום של האנושיות שיכולה להיות במשפחה שלנו. בהצלחה.
הפינות הקודמות:
- נקודת מפגש 1: כך תקבלו נכון את הבחור ששב הביתה מהישיבה • צפו
- נקודת מפגש 2: הבן שלכם ישן עד הצהריים? זה הפתרון • צפו
- נקודת מפגש 3: הקונפליקט "עם מי הבן שלנו מסתובב" בבין הזמנים • צפו
- נקודת מפגש 4: הבן שלכם מבקש שוב ושוב כסף בחופש? זה הפתרון • צפו
- נקודת מפגש 5: "הוא לא עשה כלום כל היום"? אל תשפטו אותו, תדברו • צפו
- נקודת מפגש 6: הוא זרק לכם משפט חוצפה? כך תתמודדו מולו • צפו
- נקודת מפגש 7: כך תתמודדו עם המריבות בין האחים • צפו
- נקודת מפגש 8: כך תובילו את בנכם לתת דוגמא אישית לאחיו הקטנים • צפו
- נקודת מפגש 9: אל תיתנו לו להבין שעזבתם אותו, הוא צריך אתכם • צפו
- נקודת מפגש 10: הבן שלך לא התכוון להתחצף אליך; תרים לו! • צפו
- נקודת מפגש 11: האבא עובד והבן בישיבה? כך תמצאו נקודת קשר ביניכם • צפו
0 תגובות