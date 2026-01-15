זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': בכיר בממשל האמריקאי חסם השבוע בוואטסאפ עיתונאי חרדי אחרי מספר התכתבויות.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ חשיפת 'זופניק': איש ציבור חרדי מוכר התבטא השבוע באוזני מקורביו בכאב על בני משפחתו לאחר שנתקל בהם שוב ושוב כשהם תקועים ראשם ורובם בתוך המכשירים הלא כשרים. • מחו"ל היישר לנחל מודיעין: אבי הנעדר הגיע לזירה, החיפושים נמשכים • מעייריב איצלה כץ | 14.01.26 חשיפת 'זופניק': ראש עיר מוכר הקדים את חזרתו לארץ הקודש מוקדם מהמתוכנן, עקב החשש מהתקיפה באיראן והאימה להישאר תקוע בחו"ל בזמן שתושבי עירו עלולים להיות מותקפים. • חשיפת 'זופניק': חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס שהתארח בשבת האחרונה במלון 'אגמים' באשקלון בשבת חתן לבנו של הרב יעקב אביטן רב המועצה האזורית חוף אשקלון ובתו של הרב אלירם כהן יו"ר המועצה הדתית ביהוד - פגש בחזרתו מתפילת נץ החמה את שר החקלאות אבי דיכטר עושה ספורט, השניים איחלו אחד לשני שבת שלום וכל אחד המשיך לדרכו. • חשיפת 'זופניק': נכד של אדמו"ר מסוים מבני ברק שבקושי מצליח לגרד מניין בשבתות ובימים טובים, מצהיר את עמדתו בקבוצת וואטסאפ למה הכוח של 'אגודת ישראל' ייחלש בבחירות הקרובות. 'זופניק' מציע, שבמקום שיתעסק בבחירות, עדיף שידאג למניין נורמלי לזקינו.

רגע לפני שהוא שבר שתיקה והעניק ל'כיכר השבת' את הריאיון הסוער שהעסיק את כל הפוליטיקה הישראלית, 'זופניק' תפס את יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני עובר על המסרים האחרונים בעוד פרשן הבית ישי כהן עובר בפעם האחרונה על השאלות.

בהמשך היום תפס 'זופניק' את יו"ר ועדת חוץ ובטחון ח"כ בועז ביסמוט בתדרוך מסדרון עם ישי כהן.

חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת' נצפה סועד במסעדת 'קבלרו' בירושלים של השף ישראל דודק.

זמן קצר קודם לכן תפסנו את חנני ברייטקופף במשחק שחמט מול איצלה כץ, מגיש 'מעייריב'. טקבקו לנו מי לדעתכם ניצח...

( צילום: אשר רוט )

רגע לפני פתיחת הפאנל הסוער של "כיפות שחורות", תפסנו את המגיש יוסי סרגובסקי, בהנחיות אחרונות לחברי הפאנל. המלצת 'זופניק': רוצו לצפות.

במסדרונות 'כיכר השבת' תפסנו את ח"כ עודד פורר מ'ישראל ביתנו', מחליף חוויות עם שני המראיינים שעשו לו חיים לא קלים, יוסי סרגובסקי מחד ונתנאל איזק מאידך.

באולפני 'כיכר השבת' תפסנו את המפיק אשר רוט בשיחת רקע עם יוסי לוי מנכ"ל נצח יהודה, רגע לפני הפודקאסט שיעורר עניין גדול .

את איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', ראינו בסוד שיח מחויך עם הגאון רבי בן ציון אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל'.

( צילום: דוד ארזני )

עם תחילתם של ימי השובבי"ם, תפס 'זופניק' את המגיש הכל יכול יוסי עבדו - מגיש 'החדשות הלא חשובות', 'יתגדל ויתקבל', 'השם אחד' וכו'... בתפילה בקברי הצדיקים בצפון.

לאחר מכן ראינו את יוסי עבדו בשיח סוד עם האדמו"ר ממז'יבוז' על שמות הקודש ועוצמתם של ימי השובבי"ם כאשר כל הנוכחים מסביב התקשו להבין את רזי השיחה העמוקה.

( צילום: אלעזר איפרגן )

הפרקליט הבכיר עו"ד אפרים דמרי נצפה בתפילת מנחה במשרדי 'כיכר'.

רגע אחרי שגדולי ישראל - ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, האדמו"ר מצאנז והאדמו"ר ממודז'יץ עזבו את חדרו לאחר ההתייעצות על 'חוק הגיוס, נצפה ראש הישיבה הגר"ד לנדו שוב שקוע בלימודו, עוד בטרם השיל מעליו את הפראק והכובע.

( צילום: שוקי לרר )

במהלך טיסה לישראל, הזמר יעקב שוואקי העניק לגאון הצדיק רבי שמעון גלאי את הספר שלו על זמירות שבת שיצא יחד עם הפרויקט המוזיקלי על שבת, ושמע מילות חיזוק על שירי שבת.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מאחל מזל טוב לראש הישיבה הגאון רבי יהודה כהן ראש ישיבות 'יקירי ירושלים' ו'באר התלמוד' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, בחתונת נכדתו.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שטס למסע חיזוק בקהילות היהודיות במיאמי, מלווה תחת אבטחה כבדה של המשטרה המקומית מבית כנסת לבית כנסת.

'הינוקא' - הגאון הרב שלמה יהודה בארי נצפה ביציאה מתפילה בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

הגאון רבי אריה שפירא משגיח ישיבת 'באר יעקב', נצפה מתהלך ברחובות בני ברק כאחד האדם.

( צילום: חיים )

האדמו"ר הרב יהודה אבוחצירא, מתברך מאביו האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך', באירוע בר מצווה שערך ל-21 ילדים יתומים.

( צילום: מאיר שרים )

האדמו"ר ממיאלען השוהה בארה"ב נצפה בעבודת מליחת הדגים בערב שבת. 'זופניק' עקב בדאגה אחרי כמויות המלח, ולא מציע לאף אחד לטעום מהדג.

האדמו"ר מפינסק קרלין, אשר שהה בארה"ב, נצפה בעיצומו של יום הניטל כשהוא שקוע במשחק השחמט כנהוג. האדמו"ר נראה כשהוא רכון על לוח שחמט מכסף, אחוז שרעפים ודבוק במחשבות עמוקות, כשכל מהלך על הלוח נשקל בכובד ראש זמן ממושך.

בעת ביקור הרה"צ מבעלזא במעונו של האדמו"ר מויז'ניץ מונטריאול, הבחין 'זופניק' בחכמה נועזת של אחד הגבאים שמיהר לסיים את הביקור ע"י הגשת העוגה לאדמו"ר. הרבנים עלו על הטריק, והעלו חיוך רחב על פניהם.

האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים נצפה ברחובותיה של שכונת מאה שערים בירושלים, בדרכו לתפילת מנחה ולעצרת נגד הגיוס.

בדרכו לתפילת מנחה, נצפה האדמו"ר מדינוב וויליאמסבורג מעיר לצלם שיפסיק לתעדו ברחובות העיר.

הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש נצפה בשיחה קרובה עם דודו, הגה"צ רבי חיים יושע הלברשטאם, אב"ד סאטמר מונסי - וזאת לאחר שנים ארוכות של נתק. מקורבים מספרים כי למרות המרחק בשנים האחרונות, הגרח"צ שמר תמיד אמונים והערצה עמוקה לדודו, ממנו ינק תורה עוד בימי בחרותו.

בעת שהותו של האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בשווייץ, הבחין 'זופניק' ברב נפתלי קליין, מזקני חשובי החסידים ומשב"ק האדמו"ר, יחד עם חשובי החסידים בדרכם למושב גורן לרגל השבת הראשונה של ימי השובבי"ם.

הרב בערל לאזאר רבה של רוסיה לומד מתוך חוברת 'דבר מלכות', בהמתנה לכניסתו של האדמו"ר מגור לסלון ביתו.

העסקן הרב יעקב גרוסמן וחתנו ראש כולל "אור החיים" הרב חיים שלמה דכנר בביקור אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, לרגל לידת הנכד הבכור לדכנר.

בזמן שבארץ ראשי 'אגודת ישראל' מורטים שערות ראשיהם, בעיירת הנופש מיאמי שבפלורידה ראה 'זופניק' את זקני חסידי סאטמר בשיעור עמוד היומי (ח"ו, לא הדף היומי של אגו"י)...

בין פגישה לפגישה באירוע העסקי שנערך השבוע בבנייני האומה, תפסנו רגע של אחווה בין עסקני החצרות. שמעון ויכלדר, איש חסידות סטריקוב, נצפה כשהוא מתכבד ב'לחיים' לבבי מידיו של העסקן הויז'ניצאי מנדי ברנד.

שדרן הרדיו מנחם טוקר, נצפה לומד את הדף היומי בהגשת הרב אלי סטפנסקי, על חוף הים במקסיקו במהלך חופשה עם בני משפחתו. "בכל מקום בעולם אני מקפיד ללמוד דף היומי, אני לא מוותר", אמר טוקר.

יוסף חיים כלף מעסקני ש"ס נצפה בשיחה ערה עם הרב מנחם לנדו נכדו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, בשולי אירוע בבני ברק.

מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן מתברך מהאדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך', בהילולה שערך ל'אביר יעקב' רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל, מאחור נראה אחיו ח"כ אוריאל בוסו.

( צילום: momntum )

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, בקבלת הפנים השנתית לכבוד ראשי הקהילות הנוצריות בישראל לרגל השנה האזרחית החדשה.

( צילום: מעיין טואף, לע"מ )

שמעון ברדי, יד ימינו של הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל - ניצל בנס לאחר שעץ קרס על רכבו ברמת גן בעקבות מזג האוויר הסוער.

ברדי והעץ שקרס

כוכב הרשת שוקי סלומון וחברי שיעור הדף היומי שלמדו עם אביו ישראל ז"ל שנפטר לפני כחודשיים, ערכו סיום מסכת לעילוי נשמתו, אך אז נחשף המופת הגדול. "שעות לפני המעמד אמא שלי מצאה במפתיע מעטפה בחדר של אבא ובה סכום מדויק של הוצאות האירוע", סיפר סלומון.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בניחום אבלים אצל החזן משה חבושה, היושב שבעה על פטירת אחיו יוסף חבושה ז"ל שנפטר בגיל 62.

( צילום: יואב )

הזמר יאיר אלייצור בברכה והתייעצות אצל הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא': "אתה עושה הרבה קידוש השם, כל עם ישראל שרים בזכותך שירי אמונה".

המוזיקאי יואלי דיקמן משדר את תוכניתו ברדיו 'קול פליי', במהלך טיסת 'אל על' לארצות הברית, לשם טס לסבב הופעות.

( צילום: יצחק שגיא )

לאחר מכן ראינו את יואלי דיקמן בתפילה בציון הרבי מחב"ד.

( צילום: יצחק שגיא )

באירוע סיום מסכת זבחים במרכז 'דף היומי הגדול בעולם - MDY' בארצות הברית, המוזיקאי יואלי דיקמן הביא כלי נגינה בצבע אדום וניגן יחד עם המגיד שיעור העולמי הרב אלי סטפנסקי: "זכר לפס האדום במזבח".

( צילום: 'Yisroel Goldstein' )

ברכת מזל טוב לזמר חיים ישראל לרגל הולדת הנכדה הראשונה בבית החולים 'בילינסון' - בת לבתו שירן: "נכנסתי למועדון הכי שווה בעולם, סבא חיים".

הזמר מוטי ויזל נצפה בטיסה מארצות הברית לישראל, לאחר סבב הופעות.

כוכב הרשת והצלם שלומי כהן פגש השבוע את הזמר ליפא שמלצר שניצל בנס מתאונת דרכים בשלג בארצות הברית, שסיפר כי "צריך לדעת שכל רגע בחיים אנחנו חיים בנס".

הזמר מרדכי בן דוד ומנהלו האישי זאבי פריד, המפיק שלמה מלול והמוזיקאי יהודה גלילי, באירוע סיום לימוד הרמב"ם היומי ב'בנייני האומה' בירושלים, מאחור נראה המוזיקאי פנחס ביכלר בחזרות עם חברי המקהלה שלו 'מלכות'.

( צילום: ישראל אבו | הפקה: ברוך שכטר ו'צבעים הפקות' )

במהלך חתונה בבני ברק, ראינו את הזמר אבי מן עם שחקן הכדורסל גלעד לוי - האיש הגבוה ביותר בישראל המתנשא לגובה של כ-2.20 מטרים.

( צילום: דוד טויטו )

בשבע ברכות יוקרתי שהפיק אלכסנדר הוכברגר לחבורת 'צאן קדושים' לכבוד החתן ישראל מאיר גרשוני, הזמר שימי ליפשיץ הלהיב את הקהל בשירי רגש ונשמה.

ח"כ ישראל אייכלר נצפה הבוקר בתפילת שחרית, כחצי שעה לאחר ההודעה על מינויו לסגן שר התקשורת. כעת נותר רק לראות, באם אייכלר יקפיד לסגור את הטלפון לפני הכניסה לתפילה...

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ערך השבוע סיום מסכת זבחים, לאחר תפילת שחרית במשרדים החדשים של ש"ס בגבעת שאול.

( צילום: שחר טל )

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי מברך בחופת נהגו האישי אלישיב וקנין שהתחתן עם אביגיל זיו.

חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס, שמוביל מטעם המפלגה את הדיונים על 'חוק הגיוס' בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, נצפה השבוע כשהוא מושבת בידו השמאלית, שנחבשה באדיקות. 'זופניק' מקווה כי פעילותו נמשכת למרות הכל.

( צילום: דוברות ש"ס )

בעוד יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט שמנסה לקדם את 'חוק הגיוס' ישב במליאת הכנסת לצדו של ח"כ מאיר פרוש, נצפו מאחוריהם חברי הכנסת ישראל אייכלר ויעקב טסלר, בסוד שיח, יממה לפני התרגיל הפוליטי של נתניהו למינוי אייכלר לסגן שר התקשורת.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בהמשך ראינו את ח"כ בועז ביסמוט מנצל את שיחת הטלפון שנכנסה לח"כ מאיר פרוש כדי להחליף חוויות עם ח"כ ינון אזולאי.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

לאחר מכן ראינו את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני בסוד שיח רציני עם ח"כ יצחק גולדקנופף ששיגר אותו להתבונן אי שם, בכיוון האצבע.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

ואז, בעוד ח"כ יצחק גולדקנופף שומר על ארשת פנים ממלכתית, ראינו את חברי הכנסת משה גפני וינון אזולאי מתגלגלים מצחוק ומאחוריהם ח"כ אורי מקלב בשיחה קשוחה עם ח"כ מאיר פרוש.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

ח"כ אורי מקלב מ'דגל התורה' נצפה לצדו של הפוסק הגאון רבי בן ציון הכהן קוק בניחום אבלים אצל בני משפחתו של איש החסד אורי לופוליאנסקי ז"ל יו"ר ארגון 'יד שרה', שנפטר בגיל 74 לאחר מחלה.

ח"כ אורי מקלב וח"כ יעקב אשר מ'דגל התורה', בסוד שיח פוליטי במסדרונות הכנסת.

בהמשך תפסנו את ח"כ יעקב אשר בסוד שיח סוער על חוק הגיוס, עם יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט.

ח"כ יצחק גולדקנופף, נצפה במוצאי שבת יוצא מפגישה במלון 'וולדורף אסטוריה' בירושלים.

( צילום: אליהו כהן )

את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ויועצו אריאל אלחרר, ראינו ברגע של מנוחה בקניון במודיעין, מתפנקים על גלידת וניל.

בצפת תפסנו את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר המורשת עמיחי אליהו, בביקור עבודה בעירייה יחד ראש העיר יוסי קקון ובכירי המשטרה בעיר. מהצד ראה 'זופניק' את אריאל אלחרר יועץ התקשורת של השר בן גביר, מתאם את הודעת הדוברות עם חזקי שכטר ונחמיה רוזנפלד יועצי התקשורת של ראש העיר קקון.

שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, נצפה בהילולת ה'אביר יעקב' רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל, שערך נינו הרב משה תורג'מן ראש מוסדות 'זרחה השמש ליעקב' בנתניה.

הילולת 'בבא סאלי' זיע"א: מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן ופרויקטור ההילולה יעקב כהן עם מפקד המחוז ניצב חיים בובליל, מפקד מרחב נגב תנ"צ אמיר קליין ובכירי מחוז דרום בסיום ישיבת ההיערכות.

את ח"כ מאיר פרוש ראינו השבוע בפגישות עבודה - בבית שמש עם ראש העיר שמוליק גרינברג וסגנו וממלא מקומו שמעון גולדברג וחבר המועצה אברהם נחמן פרנקל; באשדוד עם ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי וחבר המועצה יהושע טננהויז.

ראש עירית אלעד יהודה בוטבול, מתברך מהגאון רבי מסעוד בן שמעון רב העיר בני ברק, ביציאה מציונו של 'הבבא סאלי' זצ"ל.

הרב יהודה וייספיש יו"ר 'איחוד בני הישיבות', עם איצ'יה רייך ראש מועצת רכסים ומיכי אלפר סגן ראש עיריית חיפה, ביום גיבוש של רכזי 'איחוד בני הישיבות' בצפון.

מאיר רובינשטיין ראש העיר ביתר עילית וסגנו גדליה אייזנשטיין, שימי בלוי ושמואל קרמרסקי מלשכת ח"כ מאיר פרוש, ישראל פרנקל מלשכת צחי ברים סגן ראש העיר ירושלים, האחים ישראל רוזנבוים מהקרן למורשת הכותל והיועץ האסטרטגי יוסי רוזנבוים, בשמחת ה'וואכט נאכט' לבנו של איציק קליין מנהל המגזר החרדי ב'מכבי' במחוז ירושלים והשפלה.

יוסי אסרף ראש מועצת גבעת זאב ורפי גולדשמיט מנהל מחלקת החינוך במועצה, מתברכים מהרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, ביציאה מניחום אבלים אצל בני משפחתו של הבחור יוסף אייזנטל ז"ל בן ה-14, שנדרס למוות על ידי אוטובוס בעצרת המחאה נגד חוק הגיוס בירושלים.

את נתנאל מנשורי חבר מועצת העיר מודיעין עלית, ראינו בשדה התעופה בחזור מחופשה באירופה.

הגאון רבי יצחק אזרחי מראשי ישיבת 'מיר', הרב אברהם אוחנה יו"ר מחלקת הכשרות והנישואין במועצה הדתית נס ציונה, הרב דוד צדוק והמפיק ברוך שטרן, בריקוד של שמחה, במעמד חנוכת המשרדים החדשים של פרויקט 'דף היומי משניות' בירושלים וסיום סדר מועד - שבראשות הנגיד שמוליק הלפרין.

( צילום: דוד ארזני )

לאחר מכן ראינו את הנגיד שמוליק הלפרין וכוכב הרשת שוקי סלומון, ב'לחיים' עם הגאון הרב בן ציון אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל'.

( צילום: דוד ארזני )

לסיום ראינו את רב הסלבס מרדכי חסידים ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', מתברכים מהגאון רבי יצחק אזרחי.

( צילום: דוד ארזני )

ב'אקספו' של חסידות גור ב'בנייני האומה' בירושלים, ראינו את חיים הולצברג וצבי פרנק מבכירי בנק 'מרכנתיל', יענקי ליפשיץ, אלי דונט ויוסי שוורץ מנהלי חברת 'חוצות ירושלים' להתחדשות עירונית ואריק אליוביץ ממשרד הפרסום 'בולטון פוטנציאל', בשיחה מעמיקה אודות הצורך והיענות של הציבור החרדי למיזמי פינוי בינוי ועל דעת הרבנים לעניין.

בהמשך ראה 'זופניק' את ח"כ יצחק גולדקנופף משתעשע עם האחים גורדון - היועץ אלעזר גורדון יועצו של ח"כ אליהו רביבו ויצחק גורדון חבר המועצה בערד.

מזכה הרבים הרב שמעון פרץ נצפה שוטף את רכבו כאחד האדם בבני ברק.

אחרי שראש ישיבת חיי תורה הגאון רבי יעקב הולצמן בירך "שהחיינו" בשם ומלכות, לאחר הכרזת ראש העיר ביתר עילית מאיר רובינשטיין על הקצאה למקום קבוע לישיבה, ל'זופניק' נודע שהבניה כבר בעיצומה ואף מתקדמת בצורה מהירה. המעבר לבנין החדש בגבעה B יערך בשבועות הקרובים במעמד גדול ומפואר.

( צילום: המייל הצהוב )

ברכת מזל טוב למאיר עמר, עוזרו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, לרגל הולדת בתו הרביעית בבית החולים 'שערי צדק' - ויקרא שמה בישראל: ליבי.

רפאל זביחי מנכ"ל מוסדות 'תפארת רפאל', בברכה והתייעצות עם הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', לקראת הדפסת ספר מיוחד על רבי חיים פלאג'י זצ"ל. ל'זופניק' נודע כי אביו הגאון הרב שלמה זביחי רב יהדות 'משהד איראן' ורב קהילת 'תפארת רפאל', יטוס להילולת הצדיק בי"ז בשבט בטורקיה באישור מיוחד מהממשל המקומי.

( צילום: ישראל אזולאי )

הרב חיים הורביץ רב שכונת צהלה בתל אביב, מברך את עוזרו שלמה צחנוביץ שהתארס עם תהילה ברגר.

את איש העסקים רמי לוי והרב שלו מימון אביטן, ראינו מתברכים מהגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, במהלך אירוע פרטי.

איש היח"צ קותי אוברלנדר נצפה במעונו של חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי אברהם סלים כשהוא מתברך בחמימות מראש הישיבה.

את המשפיע הרב יעקב גלויברמן מחב"ד, ראינו לצדו של הרב הראשי הגאון הרב קלמן בר, בניחום אבלים אצל בני משפחתו של איש החסד אורי לופוליאנסקי ז"ל.

אברהם קונסקי מנהל המחלקה החרדית ב'כללית', משה רוזנגרטן מנהל המגזר החרדי ב'כללית' בירושלים וחיים ביניק מנהל קשרי הקהילה ב'כללית' בביתר עילית, בהתייעצות רפואית ביריד של חסידות קרלין ב'בנייני האומה' בירושלים.

בחדר הצנתורים במרכז הלב המשולב בבית החולים 'שערי צדק', ראינו את פרופסור עופר מרין מנכ"ל בית החולים והיועץ הרפואי נחום פראנק מנכ"ל 'מזור', משקיפים על צינתור מחדר הבקרה.

לאחר מכן ראינו את ד"ר ראמי גועבה מנהל שירות הצנתורים בבית החולים, כשהוא מסייע לאבי גרודקה ראש מערך תיאום וליווי ב'מזור' בהלבשת ציוד המגן.

רב הסלבס מרדכי חסידים בקביעת מזוזה בחנות הנעליים היוקרתית 'EAGLE SHOES' בכנפי נשרים 20 בירושלים: "מרכז הנעליים המוביל לבני התורה".

העסקן החב"די לוי אדרעי נצפה עם חתנו יהודה כהן שהתגייס למשטרת קריית גת.

איש העסקים אפי שקדי בסיור במחנה ג'וליס יחד עם יוסף כהן ראש מדור גיוס חרדים בזרוע היבשה ורס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני ויועצו לענייני חרדים של ראש השב"כ האלוף דוד זיני.

את מגיש הטלוויזיה ינון מגל ראינו בסיור בחטיבה החרדית 'חשמונאים', יחד עם מפקד הגדוד סא"ל עמרם חיון ורס"ן מולי בוימל.

הזמר אליאב זוהר נצפה ממתין בתור בקבלת קהל אצל האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא בנהריה.

עם מגבעת, חליפה וזקן: השחקן משה אשכנזי בצילומים לסרט 'בחורים טובים 3' • צפו מתוך וידאו ברכה שצילם לחברו הטוב רב הסלבס מרדכי חסידים.

בני הזוג השחקנים מאור שוויצר וניב סולטן בתפקיד חתן וכלה בחתונה חרדית, בצילומים לסרט 'בחורים טובים 3'.

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: