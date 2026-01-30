כיכר השבת
מראות הוד

גבעת סלבודקה | ילדי 'נווה יעקב' החלו לימוד המשניות בביתו של ראש הישיבה 

מעמד מרגש של תחילת לימוד המשניות: ילדי כיתה ב' מתלמוד תורה 'קהילות יעקב' שבשכונת נוה יעקב, עלו למעונו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש לקראת כניסתם לעולמה של תורה שבעל פה • ראש הישיבה בחן את התלמידים והפליג בברכות (חרדים)

ילדי קהילות יעקב אצל הגרמ"ה הירש (צילום: שוקי לרר)

רגעי הוד והתרגשות נרשמו השבוע במעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי משה הלל הירש בבני ברק, כאשר שערי מעונו נפתחו לרווחה עבור צעירי הצאן, תלמידי כיתה ב' מתלמוד התורה 'קהילות יעקב' בשכונת 'נוה יעקב' בירושלים. הילדים הגיעו למעמד לרגל תחילת לימוד המשניות, כשהם מלווים במנהלי הת"ת ובמחנכי הכיתות.

במהלך המעמד, זכו הילדים הנרגשים להציג בפני ראש הישיבה את ידיעותיהם בחומר הנלמד. הגרמ"ה הירש קיבל את הילדים במאור פנים מיוחד ובחן אותם על הפסוקים והמשניות הראשונות. ראש הישיבה לא הסתיר את קורת רוחו מהתשובות המהירות והרהוטות של הילדים, ושיבח את המחנכים על ההשקעה העצומה בחינוך הדור הבא של עולם התורה.

בשיאו של המעמד נשא ראש הישיבה דברי חיזוק קצרים בפני הילדים, בהם עמד על חשיבות לימוד המשנה שהיא היסוד לתורה שבעל פה. הגרמ"ה האציל מברכותיו על הילדים שיזכו לגדול לתלמידי חכמים ויראי שמיים, ולגרום נחת רוח להוריהם ולרבותיהם.

הילדים עברו בזה אחר זה לקבלת תעודה וברכה אישית מראש הישיבה, כשפניהם קורנות משמחה של מצווה.

ילדי קהילות יעקב אצל הגרמ"ה הירש (צילום: שוקי לרר)
ילדי קהילות יעקב אצל הגרמ"ה הירש (צילום: שוקי לרר)
ילדי קהילות יעקב אצל הגרמ"ה הירש (צילום: שוקי לרר)
ילדי קהילות יעקב אצל הגרמ"ה הירש (צילום: שוקי לרר)
ילדי קהילות יעקב אצל הגרמ"ה הירש (צילום: שוקי לרר)
ילדי קהילות יעקב אצל הגרמ"ה הירש (צילום: שוקי לרר)
ילדי קהילות יעקב אצל הגרמ"ה הירש (צילום: שוקי לרר)
ילדי קהילות יעקב אצל הגרמ"ה הירש (צילום: שוקי לרר)
ילדי קהילות יעקב אצל הגרמ"ה הירש (צילום: שוקי לרר)
ילדי קהילות יעקב אצל הגרמ"ה הירש (צילום: שוקי לרר)
ילדי קהילות יעקב אצל הגרמ"ה הירש (צילום: שוקי לרר)
ילדי קהילות יעקב אצל הגרמ"ה הירש (צילום: שוקי לרר)
ילדי קהילות יעקב אצל הגרמ"ה הירש (צילום: שוקי לרר)
ילדי קהילות יעקב אצל הגרמ"ה הירש (צילום: שוקי לרר)
ילדי קהילות יעקב אצל הגרמ"ה הירש (צילום: שוקי לרר)

