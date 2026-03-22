חביבות של מצווה | הגר"מ שטרנבוך טחן את החיטים בריחיים של אבן

במחוזות עולם התורה וההלכה מביטים בהערצה על סדר יומו העמוס של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, אך נראה כי ההכנות לחג הפסח מציתות בקרבו שלהבת מיוחדת של חביבות מצווה.

השבוע הגיע הפוסק לשיאה של הכנת המצה שמורה, כאשר ניגש למלאכת טחינת החיטים ברוב רגש והתעלות. כזכור, כבר בעיצומם של ימי הקיץ האחרונים יצא הגר"מ בעצמו לשדות הקציר כדי לפקח מקרוב על קציר לשמה, וכעת הגיע רגע הפיכת החיטים לקמח טהור לקראת האפייה.

השנה נרשמה התרגשות מיוחדת בקרב מקורביו ותלמידיו של הפוסק, "ריחיים של אבן" יוצרו בייצור בלעדי עבור הפוסק באופן המותאם לשולחנו בחדר לימודו שבמעונו בשכונת 'הר נוף'.

במשך זמן ממושך ובמאמץ גופני ניכר, סובב הפוסק את הריחיים במו ידיו, כשהוא מקפיד על כל תנועה ותנועה מתוך כוונה של "לשם מצת מצווה". הנוכחים במקום סיפרו על רגעי הוד של דבקות, כשהפוסק, שכל רגע מזמנו יקר מפז, מתמסר כולו למלאכת הטחינה המפרכת לכבוד החג.

בסייעתא דשמיא, במהלך השבוע הקרוב יגיע הרב למאפיית המצות בירושלים למעמד האפייה, שם יאפו את המצות מהקמח שנטחן זה עתה תחת פיקוחו והשתתפותו האישית.