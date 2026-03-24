כיכר השבת
מכשור לכל דבר

לא להכניסן הביתה; הגאב"ד החסידי משיכון ג' במתקפה נגד 'מצות היד' הממוכנות

הגאון רבי סיני הלברשטאם, גאב"ד שיכון ג' בבני ברק, יצא בפסק הלכה נחרץ נגד ה'פטנט' הממוכן במאפיות מצות היד • מי שצועד בשיטת ה'דברי חיים' - שלא יכניסן לביתו • וגם, התיעוד מאפיית מצות עבודת יד עם כל ההידורים (חרדים)

הגה"צ רבי סיני הלברשטאם באפיית המצות (צילום: שוקי לרר)

לקראת חג הפסח, יצא השבוע הגה"צ רבי סיני הלברשטאם, גאב"ד שיכון ג' בבני ברק, בפסק הלכה שמעורר הדים רבים בקרב שומרי משמרת הקודש והנזהרים ממצות מכונה.

במהלך שיעורו השבועי, התייחס הרב לתופעה הולכת ומתרחבת בשוק המצות: 'מצות עבודת יד' המיוצרות בעזרת מכשירים וכלים מכניים המסייעים ברידוד, בלישה ובשלבי האפייה השונים. לדברי הגר"ס הלברשטאם, למרות שמכונות אלו אינן פועלות על חשמל, הרי שעל פי ההלכה והמסורת המסורה לנו מאבותינו, אין לקרוא להן בשם "מצות עבודת יד".

בעומדנו ימים אחדים טרם החג, עלינו להתריע, אמר הגר"ס הלברשטאם בכאב. "המאפיות הללו משווקות את המצות בחנויות כ'מצות עבודת יד', אך מדובר במכשור לכל דבר. מי שהולך בשיטתו הקדושה של זקיני הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע, שכידוע ניהל מלחמת חרמה נגד 'מצות מכונה', אסור לו בשום פנים ואופן להכניס מצות כאלו לביתו בחג הפסח".

הגאב"ד הרחיב בשיעורו על המציאות הטכנית במאפיות אלו, והסביר כי השימוש במכשירים בתהליך הרידוד והרעדלער הופך את המצה ל'מצות מכונה' לכל דבר ועניין, בניגוד לדעתם של גדולי הפוסקים וצדיקי הדורות שהחמירו בנושא זה עד הקצה.

כדי לחזק את דבריו ולהמחיש את ההבדל המהותי, הגיע אתמול הגר"ס הלברשטאם למעמד אפיית מצות מיוחד, שם אפה את מצותיו לקראת חג הפסח, בעבודת יד אנושית מלאה מתחילת התהליך ועד סופו, ללא סיוע של מכשור מכני כלשהו, כפי שהיה נהוג בבית צאנז ובחצרות הקודש מדור דור.

הגה"צ רבי סיני הלברשטאם באפיית המצות (צילום: שוקי לרר)
