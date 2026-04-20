בירושלים עיה"ק צוין אמש, ב' אייר - ביום הולדתו של האדמו"ר המהר"ש זי"ע, יום ההילולא של האי גברא רבה, הגה"ח רבי אלימלך וובר זצ"ל. בסעודה השתתפו לומדי כולל "אור אלימלך" לתורת הנגלה והחסידות.
במהלך הערב נשא דברים המשפיע הנודע, הגאון רבי מנשה רייזמן, אשר עמד בדבריו על דמותו המיוחדת של בעל ההילולא, התמדתו המופלאה בתורה ומסירות נפשו לזיכוי הרבים.
כמו כן נשאו דברים נכדי בעל ההילולא המשמשים כשלוחי חב"ד: הרב שניאור זלמן וובר (קריית אתא), הרב מנחם מנדל וובר (אורה ומנדב), הרב יעקב וובר (משפיע ושליח בהפצת המעיינות) והרב מרדכי אליעזר וובר (משפיע בישיבת תומכי תמימים באר שבע).
0 תגובות