בצל ממלא מקומו

אש הלהבה לא כבתה: בחצה"ק ביאלה ב"ב ציינו כ"ח שנים ל'להבת דוד' 

בחצר הקודש ביאלה בני ברק, ציינו השנה כ"ח שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' זצוק"ל, בצל בנו, ממלא מקומו האדמו"ר מביאלה ב"ב, שערך את השולחן הטהור במרכז החסידות בעיר | בטיש השתתפו האדמו"ר מביאלה רמת אהרן, הרה"צ רבי אהרן שפירא, רב שכונת פרדס כץ, ועוד רבנים רומי מעלה | במהלך הטיש ערך הרבי סיום הש"ס ובהמשך נשא אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו |לאחר הטיש עברו קהל החסידים לפני האדמו"ר לברכת "לחיים" זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן (חסידים)

הילולא קדישא בביאלה ב"ב (צילום: נתי אמרגי )
הילולא קדישא בביאלה ב"ב (צילום: נתי אמרגי )
הילולא קדישא בביאלה ב"ב (צילום: נתי אמרגי )
הילולא קדישא בביאלה ב"ב (צילום: נתי אמרגי )
הילולא קדישא בביאלה ב"ב (צילום: נתי אמרגי )
הילולא קדישא בביאלה ב"ב (צילום: נתי אמרגי )
הילולא קדישא בביאלה ב"ב (צילום: נתי אמרגי )
הילולא קדישא בביאלה ב"ב (צילום: נתי אמרגי )
הילולא קדישא בביאלה ב"ב (צילום: נתי אמרגי )
הילולא קדישא בביאלה ב"ב (צילום: נתי אמרגי )
הילולא קדישא בביאלה ב"ב (צילום: נתי אמרגי )
הילולא קדישא בביאלה ב"ב (צילום: נתי אמרגי )
הילולא קדישא בביאלה ב"ב (צילום: נתי אמרגי )

