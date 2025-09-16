לִשְׁמוֹעַ אֶל הָרִנָּה במרכז החסידות בווילאמסבורג | אלפים בסליחות ראשונות בפאפא אלפי חסידי פאפא התאספו באשמורת בוקר יום הראשון במרכז החסידות בווילאמסבורג לאמירת הסליחות ברוב עם הדרת מלך • לפני התיבה עבר האדמו"ר, שעורר את הקהל בקולו החוצב להבות אש בנוסח המלבב מדור דור (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:08