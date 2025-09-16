כיכר השבת
לִשְׁמוֹעַ אֶל הָרִנָּה

במרכז החסידות בווילאמסבורג | אלפים בסליחות ראשונות בפאפא

אלפי חסידי פאפא התאספו באשמורת בוקר יום הראשון במרכז החסידות בווילאמסבורג לאמירת הסליחות ברוב עם הדרת מלך • לפני התיבה עבר האדמו"ר, שעורר את הקהל בקולו החוצב להבות אש בנוסח המלבב מדור דור (חסידים)

סליחות ראשונות בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות ראשונות בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות ראשונות בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות ראשונות בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות ראשונות בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)
סליחות ראשונות בחצה"ק פאפא (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

לִשְׁמוֹעַ אֶל הָרִנָּה

|

צפו בתיעוד

|

ענבי הגפן

|

בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

|

בשכונת קטמון 

|

צפו בתיעוד

|

צפו בתיעוד

|

אַשְׁרֵי יוֹשְׁבֵי בֵיתֶךָ

||
1

לָחֹן חִנָּם בָּאִים אֵלֶיךָ

||
1

בְּשַׁחַר קַמְתִּי

|

רְצֵה עֲתִירָתָם בְּעָמְדָם בַּלֵּילוֹת

||
2

תַּרְאֵם נִסֶּיךָ עוֹשֶׂה גְדוֹלוֹת

||
2

המשמעות האמיתית של הסליחות

||
5

לראשונה מזה 68 שנה

||
2

שָׁנָה טוֹבָה וּמְתוּקָה

||
3

צַדֵּק צוֹעֲקֶיךָ

||
2

רגעים היסטוריים

||
5

הילדים נעמדו מסביב

||
1

זוֹחֲלִים וְרוֹעֲדִים מִיּוֹם בּוֹאֶךָ

||
2

מָרוֹם אִם עָצְמוּ

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר