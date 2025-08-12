כיכר השבת
שידוך חסידי מעניין: נכד אב"ד סקולען התארס עם בת המשב"ק מלעלוב

בבני ברק נחוגה שמחת אירוסי נכד הגה"צ רבי חיים דוב שטרן, אב"ד סקולען ב"ב, החתן בן לבנו הרה"ג מנחם זאב שטרן, עב"ג הכלה בת הרה"ג שלמה זלמנוביץ, בן הרה"צ מגורליץ - עכו, ומשב"ק האדמו"ר הרה"ק מלעלוב זי"ע (חסידים)

שמחת בית סקולען ב"ב - זלמנוביץ (צילום: שוקי לרר)
