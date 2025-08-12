שידוך חסידי מעניין: נכד אב"ד סקולען התארס עם בת המשב"ק מלעלוב
בבני ברק נחוגה שמחת אירוסי נכד הגה"צ רבי חיים דוב שטרן, אב"ד סקולען ב"ב, החתן בן לבנו הרה"ג מנחם זאב שטרן, עב"ג הכלה בת הרה"ג שלמה זלמנוביץ, בן הרה"צ מגורליץ - עכו, ומשב"ק האדמו"ר הרה"ק מלעלוב זי"ע (חסידים)
ברוב גילה וחדווה נחוגה בעיה"ק ירושלים שמחת הפארשפיל לקראת נישואי החתן בן האדמו"ר מווערדאן, עב"ג הכלה בת הגה"ח רבי משה לבין - רב ביהמ"ד 'עטרת צבי' זידטשוב בבני ברק | שמחת החתונה תיחגג בקול רינה ותודה ביום חמישי באולמי 'ארמונות פרידמן' בבני ברק (חסידים)
בבני ברק נחוגה שמחת אירוסי נכד הגה"צ רבי חיים דוב שטרן, אב"ד סקולען ב"ב, החתן בן לבנו הרה"ג מנחם זאב שטרן, עב"ג הכלה בת הרה"ג שלמה זלמנוביץ, בן הרה"צ מגורליץ - עכו, ומשב"ק האדמו"ר הרה"ק מלעלוב זי"ע (חסידים)
בלייקווד התורנית חגגו המונים במוצאי שבת האחרון בראשות האדמו"ר מסקולען לייקווד, מסיבת ההודאה השנתית בשילוב סעודת מלווה מלכה, לציון יום הצלתם של אדמור"י בית סקולען זיע"א מגיא צלמוות ברומניה בתקופה הקשה שלאחר השואה האיומה • במעמד השתתפו רבנים, ראשי ישיבות לצד קהל המונים של חסידים ואוהדים (חסידים)
בהתרגשות דקדושה קידמו אלפי ילדי סאטמר את פני הקודש של האדמו"ר מסאטמר שהגיע לביקור במחנה הקיץ בהרי הקאנטרי | יממה לאחר הביקור פונה האדמו"ר לבית החולים, ובחסדי שמים שוחרר כעבור שעה קצרה לשמחת לב רבבות חסידיו בעולם כולו (חסידים)
במעמד רב רושם, ובראשות האדמו"ר מסערדאהעלי נערך מעמד שחיטת כבש שהתקבל במתנה מהאדמו"ר מסאטמר במהלך מעמד 'פדיון פטר חמור' | במעמד השחיטה השתתפו מאות תלמידי הישיבה וקהל רב מנופשי הקונטרי | השחיטה אושרה ככשרה למהדרין ע"י האדמו"ר, ששיגר את הראש במתנה לאדמו"ר מסאטמר לקראת ראש השנה (חסידים)
מעמד חגיגי התקיים בחסידות תולדות אהרן לכבוד בחורי הישיבות הקטנות, בהשתתפות ראשי ישיבות ורבני העדה החרדית | במהלך האירוע נערך סיום מסכתות וחלוקת פרסים | בסיום הערב ערך המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, התוועדות חסידית עד אור הבוקר | צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)
ברוב פאר והדר נחוגה בקול רינה ותודה והמון חוגג מעמד 'הכנסת ספר תורה' אל היכל ביהמ"ד סקווירא בבית שמש, נדבת ליבו הטוב של הנה"ח ר' שלום פנחס מושקוביץ משיכון סקווירא | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה, הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי, בנו בכורו של האדמו"ר מסקווירא, וחתנו של האדמו"ר בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ מונסי זי"ע (חסידים)
אלפי חסידי ואוהדי בית סקולען ירושלים השתתפו בסעודת ההודאה השנתית, לציון הצלת אדמו"רי החסידות בשנות קדם מגיא צלמוות • האירוע התקיים בהיכל הגדול של חסידות ויז'ניץ בבני ברק, בראשות האדמו"ר מסקולען ירושלים (חסידים)
צפו בתיעוד מרגעים מיוחדים בצילו של האדמו"ר מסאטמר, בעת שהותו לנופש בניו העמפשיר | במראות קודש נצפה האדמו"ר בתפילות, בנאות דשא, בלימוד התורה, הכנות לשבת קודש ועוד | כן נצפו זקני החסידים לצד ההויז בחור הוגים בתורה בימי מנוחה אלו | סיקור ענק (חסידים)
מאות בחורי באבוב 45, לצד המוני חסידים נטלו חלק במהלך השבוע האחרון בשמחת פדיון הבן לנין האדמו"ר מבאבוב 45 | במהלך המאורע נשא האדמו"ר אמרות קודש | בסיום השמחה זכו כלל הנוכחים לקבל שומים וחתיכות סוכר מידי הקודש | צפו בתיעוד (חסידים)
במהלך סוף השבוע האחרון, התקיימה מסיבת סיום חגיגית לתלמידי תלמוד תורה מחנובקא בעלזא בבני ברק, לציון סיום לימוד חמשת חומשי תורה|יצוין כי תלמוד התורה ידוע בכך שהתלמידים בו יוצאים לחופשת הקיץ מאוחר יחסית, כאשר השנה הסתיימו הלימודים רק ביום שישי האחרון, למשך שבוע אחד בלבד (חסידים)
בשורה למלמדים בבלעזא : הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו של האדמו"ר, הורה על העלאת שכר למלמדים בתלמודי התורה, כולל אלו שאינם מתוקצבים | המהלך נועד לחזק את מעמד המחנכים ולהבטיח את המשך פעילותם | המכתב המלא (חסידים)
המוני תושבי אשדוד לצד חסידי נאשכיז ושומרי אמונים, ליוו בפניא דמעלי שבתא, שעה קצרה טרם כניסת השבת, את הרבנית הצדקנית מנאשכיז ע"ה, שהלכה לעולמה לאחר מחלה קשה והיא בת 72 בפטירתה | בין המלווים נצפו בניה הרבנים, אחיה האדמו"רים משומרי אמונים אשדוד, ירושלים וקריית גת, וכן האדמו"ר מפיטסבורג | יוסי לוי תיעד תיעוד דומע (חסידים)
0 תגובות