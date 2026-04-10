כיכר השבת
אֲרוֹמִמְךָ ה' כִּי דִלִּיתָנִי

האש הקרלינאית | הרבי מפינסק קרלין רקד "שִׁוַּעְתִּי אֵלֶיךָ וַתִּרְפָּאֵנִי" לפני הרבי מויז'ניץ

במהלך טיש חול המועד פסח שערך האדמו"ר מויז'ניץ לפני גדולי תומכי 'קמחא דפסחא', הופיע במקום האדמו"ר מפינסק קרלין, ולאחר שנשא דברים ופצח בריקוד נלהב לפני האדמו"ר בניגון 'ארוממך' • בסיום הטיש עברו הנדיבים לקבלת מצה שמירה (חסידים)

1תגובות
האדמו"ר מויז'ניץ בטיש חול המועד פסח (צילום: א. אייזנבאך)

מחזה מרומם נרשם במהלך חול המועד בקריית ויז'ניץ, בעת עריכת השולחן הטהור של האדמו"ר מויז'ניץ, בו השתתפה קבוצת תורמים נכבדים שעמדו לימין הקודש וסייעו בסכומי עתק למפעל ה'קמחא דפסחא' עבור אלפי משפחות.

רגע השיא של הערב נרשם עם הופעתו של האדמו"ר מפינסק קרלין במעמד. לאחר שנשא דברי תורה וברכה, פצח האדמו"ר בריקוד סוער ונלהב בניגון קרלין: "ארוממך ה' כי דיליתנו... ה' אלוקי שועתי אליך ותרפאני", לפני האדמו"ר מויז'ניץ שעודד את השירה בעוז ובתעצומות.

בתום הטיש, עברו הנדיבים לפני האדמו"ר וזכו לקבל מידיו באופן אישי 'מצה שמירה' לסגולה ולברכה, כאות הוקרה.

האדמו"ר מויז'ניץ בספירת העומר (צילום: א. אייזנבאך)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (67%)

לא (33%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אשרינו שזכינו , שגפנו ותאנתו בתוכינו , צדיק
גאון גדול

עוד בחסידים ואנ"ש

במטרה שיעסקו בתורה

|

צפו בגלריה

|

אֲרוֹמִמְךָ ה' כִּי דִלִּיתָנִי

||
1

בזמן הפסקת האש

|

וְנוֹדֶה לְךָ שִׁיר חָדָש

||
1

בערב החג

||
1

אמונה וכיסופים

||
4

שִׂמְחָה וּיוֹם טוֹב

|

כְּכָל מִשְׁפָּטוֹ וְחֻקָּתוֹ

||
1

בְּקָרוֹב נַהֵל נִטְעֵי כַנָּה

|

במרכז החסידות 

|

דְאִיכָּא בִרְשׁוּתִי

|

פְּדוּיִם לְצִיּוֹן בְּרִנָּה

|

כְּהִלְכָתוֹ כְּכָל מִשְׁפָּטוֹ

|

רגעי הוד בירושלים

|

החמץ המתין לחצות

|

בצל ההריסות בערד

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר