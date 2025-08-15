כיכר השבת
במרכז החסידות בב"ב

בצל הממשיך: כך ציינו בסאדיגורה חמש שנים ל'עטרת ישראל'

מאות חסידי סאדיגורה התכנסו במרכז החסידות בבני ברק לציון חמש שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מסאדיגורה זצ"ל, בצל בנו ממלא מקומו וממשיך דרכו בקודש, האדמו"ר מסאדיגורה אשר ערך את הטיש והשמיע דברי תורה ממשנתו של אביו זיע"א • מאות חסידים צפויים לשהות השבת בצל הקודש (חסידים)

הילולא קדישא בסאדיגורה (צילום: שוקי לרר)

במלאת חמש שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר בעל ה'עטרת ישראל' מסאדיגורה זצ"ל, ערך בנו ממלא מקומו האדמו"ר מסאדיגורה את השלחה"ט לרגל הילולא קדישא, בהיכל הטישים במרכז החסידות בבני ברק.

במהלך הטיש נשא הרבי אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות, אהבת התורה מתוך חסידות ישרות ודרך ארץ.

בתוך כך, מאות החסידים צפויים להסתופף בצל הקודש לקראת האי שבתא דריגלא - שבת פרשת עקב, הסמוכה ליום ההילולא קדישא.

האדמו"ר צפוי לערך את התפילות והשולחנות הטהורים במרכז החסידות. ראשי החסידות נערכו מבעוד מועד למקומות אכסניה לקליטת מאות האורחים מכל הארץ ואף מחוצה לה.

האדמו"ר מסאדיגורה מדליק נר נשמה בפתח הדאווין שטוב (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בהשתטחות על הציון הק' (צילום: באדיבות המצלם)
2
למה עושים דאווין על שטוב?
דאווין או דרווין?
1
ברור לכולם ש הרבנית תליט"א השתתפה ובנה היניק גם כיבד אותה....
נתן

