במרכז החסידות בב"ב בצל הממשיך: כך ציינו בסאדיגורה חמש שנים ל'עטרת ישראל' מאות חסידי סאדיגורה התכנסו במרכז החסידות בבני ברק לציון חמש שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מסאדיגורה זצ"ל, בצל בנו ממלא מקומו וממשיך דרכו בקודש, האדמו"ר מסאדיגורה אשר ערך את הטיש והשמיע דברי תורה ממשנתו של אביו זיע"א • מאות חסידים צפויים לשהות השבת בצל הקודש (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:18