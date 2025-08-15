בצל הממשיך: כך ציינו בסאדיגורה חמש שנים ל'עטרת ישראל'

במלאת חמש שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר בעל ה'עטרת ישראל' מסאדיגורה זצ"ל, ערך בנו ממלא מקומו האדמו"ר מסאדיגורה את השלחה"ט לרגל הילולא קדישא, בהיכל הטישים במרכז החסידות בבני ברק.
במהלך הטיש נשא הרבי אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות, אהבת התורה מתוך חסידות ישרות ודרך ארץ.
בתוך כך, מאות החסידים צפויים להסתופף בצל הקודש לקראת האי שבתא דריגלא - שבת פרשת עקב, הסמוכה ליום ההילולא קדישא.
האדמו"ר צפוי לערך את התפילות והשולחנות הטהורים במרכז החסידות. ראשי החסידות נערכו מבעוד מועד למקומות אכסניה לקליטת מאות האורחים מכל הארץ ואף מחוצה לה.
