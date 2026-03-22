הנכד הודה לה' סוד האמונה בצל זקן המשפיעים | מסיבת הלחיים המיוחדת במעונו של הגרי"מ שכטר בין כתלי מעונו של זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, נערכה אמש מסיבת "לחיים" חגיגית לרגל צאתו לאור עולם של הספר "אודיע אמונתך" – יצירה תורנית מרהיבה המתווה מסילות ונתיבים נפלאים בעבודת ימי הפסח, כפי שנשמעו מפי הגה"צ במהלך עשרות השנים האחרונות | במהלך המעמד נשא דברים נכדו חביבו הרב יוסף דוד שכטר, שביטא את רגשי הלב של אלפי המקושרים שזוכים לחסות בצל הקודש ולשאוב מסילות יושר ודרכי נועם מבאר מים חיים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | ד' בניסן | 22.03.26