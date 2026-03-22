במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, נערכה אמש מסיבת לחיים לרגל הוצאת הספר החדש "אודיע אמונתך", מסילות ונתיבים נפלאים להאיר את עבודת ימי הפסח, מתוך דברות קודש שנשא במהלך השנים.
במעמד נשא דברים נכדו חביבו, הרב יוסף דוד שכטר, יו"ר המכון. תחילה הודה להשם על הזכות לחסות בצל זקנו הגדול ולשאוב מסילות יושר ודרכי נועם מבאר מים חיים. בדבריו הרחיב במעלת חג הפסח ועל מתנותיו הנפלאות היורדות ונוגעות לכל אחד ואחד, כפי המופיע בין דפי הספר.
בסיום המעמד, לאחר ניגוני שמחה והודיה, חילק הגרי"מ את הספר למשתתפים כשנהרה עילאית שפוכה על פניו.
