כיכר השבת
בראשות האדמו"ר

במרכז בורו פארק | מאות בהכנסת ספר התורה לישיבת צאנז קלויזנבורג 

מעמד אדיר של כבוד התורה נחגג בבורו פארק, עם הכנסת ספר תורה מפואר להיכל המתיבתא של ישיבת צאנז קלויזנבורג | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה, נשיא הישיבה, האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג | צפו בתיעוד מרהיב ממעמד כתיבת האותיות, הריקודים ברחובה של עיר וסעודת המצווה (חסידים)

הכנסת ספר תורה בצאנז קלויזנבורג (צילום: יוסי גאלדבערגער )

שמחה גדולה והתרגשות רבה אפפו את חסידי צאנז קלויזנבורג בבורו פארק, עם חגיגת הכנסת ספר תורה חדש ומפואר להיכל הישיבה הגדולה, ספר התורה נדבת משפחת גרוס המפורסמת, הוכנס ברוב פאר והדר ובשירה וריקודים ברחובות השכונה.

המעמד המרומם נערך בראשותו ובהשתתפותו של האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, שהגיע במיוחד להשתתף בשמחת התורה ובישיבה העומדת תחת נשיאותו.

החגיגה החלה בטקס 'סיום כתיבת האותיות' בבית משפחת הנגידים גרוס, שם התכבד האדמו"ר בכתיבת האותיות האחרונות. לאחר מכן יצאה התהלוכה תחת חופה מפוארת, כאשר מאות בחורי הישיבה והחסידים מרקדים לכבודה של תורה. בין הרוקדים בלט הנדבן הרב יעקב יוסף גראס, שתרם את ספר התורה לטובת בחורי המתיבתא.

עם הגיעה של התהלוכה לבניין הישיבה, המשיך האדמו"ר בריקודין קדישין בהיכל, ואחר אמירת המזמורים הכניס את ספר התורה אל תיבת ארון הקודש.

במהלך סעודת המצווה שנערכה בהיכל הישיבה, נשאו דברים המשגיחים הרה"ג רבי מנדל שלפריג והרה"ג רבי יוסף מנצר, שעמדו על חשיבות המעמד וחיבור הבחורים לתורה הקדושה. כמו כן נשא דברים נציג המשפחה, הרב אברהם חיים גרוס.

שיאו של המעמד היה בעת שנשא האדמו"ר 'דברות קודש' בפני מאות התלמידים והחסידים, בהם עמד על הזכות הגדולה של משפחת התורמים ועל חובת הבחורים להתעלות בלימוד התורה מתוך ספר התורה החדש.

הכנסת ספר תורה בצאנז קלויזנבורג (צילום: יוסי גאלדבערגער )
